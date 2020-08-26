Hyundai показал первые изображения обновленной Kona

Рестайлинговый Hyundai Kona раздался вширь, получил новый передок с «акульим носом», иные бамперы и светодиодные ходовые огни. Оспортивленный Kona N Line выглядит ещё агрессивнее: кроссовер можно отличить по увеличенным передним воздухозаборникам и крылышкам по краям бампера, а также трем прорезям над решеткой радиатора. По данным корейских журналистов, под капотом Kona N Line будет установлен наддувный 1.6 Smartstream мощностью 217 лошадиных сил. Кроме того, ожидаются изменения в подвеске и настройках усилителя руля, как у Tucson N Line.