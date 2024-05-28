АвтоВАЗ назвал дату премьеры новой доступной Lada

Серийное производство модели начнется только в следующем году

АвтоВАЗ анонсировал скорый дебют недорогой Lada Iskra. Премьера нового «бюджетника», который в перспективе заменит Lada Granta, состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Однако теперь известно, что новинку АвтоВАЗа покажут в первый день форума, в 13:00 по московскому времени. Кроме нее, на форум привезут спортивный Vesta Sportline SW с автоматом, предсерийные Aura, а также электрический e-Largus и концепт e-Niva Travel.