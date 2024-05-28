АвтоВАЗ назвал дату премьеры новой доступной Lada

АвтоВАЗ назвал дату премьеры новой доступной LadaСерийное производство модели начнется только в следующем году
Lada Iskra — новое семейство отечественных машин B-сегмента, в которое войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости с приставкой Cross. В модельном ряду «Искра» займет место между Granta и флагманской Vesta.
Автомобили построены на санкционной-устойчивой версии платформы CMF-B-LS с импортозамещенными деталями. Дизайн с фирменными Х-образными мотивами уже рассекречен благодаря базе Роспатента, а габариты позволяет оценить недавняя шпионская фотография Iskra рядом с Largus Cross.
Моторы для «Искры» возьмут из актуальной линейки АвтоВАЗа, а оборудование должно быть более продвинутым, чем у нынешней «Гранты».
Серийное производство Lada Iskra стартует в 2025 году в Тольятти. Первым на конвейер поставят седан. Про прогнозам, Iskra окажется дешевле Vesta, но дороже Granta. Больше подробностей АвтоВАЗ должен раскрыть в ходе премьеры. К слову, возить гостей на ПМЭФ будут в том числе Lada: производитель отрядил для этого 10 экземпляров Aura.