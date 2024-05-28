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Новости
Опубликовано 28 мая 2024, 14:53
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АвтоВАЗ назвал дату премьеры новой доступной Lada

Серийное производство модели начнется только в следующем году
АвтоВАЗ анонсировал скорый дебют недорогой Lada Iskra. Премьера нового «бюджетника», который в перспективе заменит Lada Granta, состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Однако теперь известно, что новинку АвтоВАЗа покажут в первый день форума, в 13:00 по московскому времени. Кроме нее, на форум привезут спортивный Vesta Sportline SW с автоматом, предсерийные Aura, а также электрический e-Largus и концепт e-Niva Travel.
АвтоВАЗ назвал дату премьеры новой доступной Lada
© АвтоВАЗ
Мария Руцкая

Lada Iskra — новое семейство отечественных машин B-сегмента, в которое войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости с приставкой Cross. В модельном ряду «Искра» займет место между Granta и флагманской Vesta.

Lada Iskra с кузовом седан

Lada Iskra с кузовом седан

© Роспатент

Автомобили построены на санкционной-устойчивой версии платформы CMF-B-LS с импортозамещенными деталями. Дизайн с фирменными Х-образными мотивами уже рассекречен благодаря базе Роспатента, а габариты позволяет оценить недавняя шпионская фотография Iskra рядом с Largus Cross.

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Моторы для «Искры» возьмут из актуальной линейки АвтоВАЗа, а оборудование должно быть более продвинутым, чем у нынешней «Гранты».

Серийное производство Lada Iskra стартует в 2025 году в Тольятти. Первым на конвейер поставят седан. Про прогнозам, Iskra окажется дешевле Vesta, но дороже Granta. Больше подробностей АвтоВАЗ должен раскрыть в ходе премьеры. К слову, возить гостей на ПМЭФ будут в том числе Lada: производитель отрядил для этого 10 экземпляров Aura.

Источник:Пресс-служба АвтоВАЗа
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Lada
#АвтоВАЗ
#Россия
#Новинки