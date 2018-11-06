Новый дизайн Seat продемонстрируют в Женеве

В интервью Autocar глава дизайна Seat Алехандро Месонеро-Романос рассказал, что марка собирается отказаться от острых граней и линий. Новый стиль станет более «скульптурным и напряженным». Это будут поверхности, «к которым нужно прикоснуться, чтобы их понять, нечто чувственное».

При этом, по словам Месонеро-Романоса, электрические модели Seat не будут отличаться от остальной линейки. Однако новая платформа MEB концерна Volkswagen окажет существенное влияние на формат электрокара. У автомобиля будет более длинная колесная база, короткие свесы и большие колеса.

Ранее стало известно о том, что концерн Volkswagen планирует сделать принадлежащий ему Seat прямым конкурентом Alfa Romeo. Марка будет позиционироваться как «молодая, спортивная, желанная и эмоциональная», ведь среди европейской молодежи она более известна, чем Alfa Romeo.