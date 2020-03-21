Новый Lotus Esprit может получить мотор от Toyota

Новый британский суперкар благодаря среднемоторной компоновке обещает стать самым практичным Lotus в истории. Ожидается, что в продажу возрождённый Esprit поступит в первой половине 2021 года, причём не только в Европе, но и в США с Азией. Прототип Lotus Esprit нового поколения был показан ещё в 2010 году, а вывести его на рынок британцы планировали через три года. Концепт десятилетней давности тоже был оснащён мотором от Toyota — это был пятилитровый V8 мощностью более 600 лошадиных сил.