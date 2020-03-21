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12:00

Новый Lotus Esprit может получить мотор от Toyota

Возрождённый британский суперкар оснастят японским V6

Александр Пономарев
Компания Lotus готовится в следующем году выпустить новое поколение купе Esprit, для которого уже разрабатывают гибридную силовую установку.

Спортивное купе Lotus Esprit нового поколения, как сообщает издание Autocar, может получить мотор от Toyota в составе гибридной силовой установки. 3,5-литровый двигатель V6 японского происхождения специально для суперкара доработают британские инженеры при содействии специалистов из Volvo обе эти марки ныне принадлежат китайскому концерну Geely. По предварительным данным, мощность гибридной установки нового Esprit составит порядка 500 лошадиных сил, а в модельном ряду Lotus он будет расположен над спорткаром Evora.

Новый британский суперкар благодаря среднемоторной компоновке обещает стать самым практичным Lotus в истории. Ожидается, что в продажу возрождённый Esprit поступит в первой половине 2021 года, причём не только в Европе, но и в США с Азией. Прототип Lotus Esprit нового поколения был показан ещё в 2010 году, а вывести его на рынок британцы планировали через три года. Концепт десятилетней давности тоже был оснащён мотором от Toyota это был пятилитровый V8 мощностью более 600 лошадиных сил.