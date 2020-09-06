Стала известна дата премьеры нового Mercedes-Maybach

Mercedes-AMG по-прежнему подготовит две версии нового S-Class, однако обе они получат 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и электромотор впридачу. В S 63e гибридная система обеспечит прибавку в мощности более 130 лошадиных сил, чтобы довести суммарную отдачу силовой установки до 700 лошадиных сил. S 73e будет отличаться электромотором мощностью не менее 200 лошадиных сил, а совокупная отдача установки превысит 800 лошадиных сил. AMG-версии должны дебютировать в середине 2021 года.