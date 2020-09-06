Удлинённый седан Mercedes-Benz S-Class нового поколения в наиболее роскошном исполнении не придётся ждать долго. Стала известна дата премьеры нового Mercedes-Maybach: издание Autocar сообщает, что его официальная премьера намечена на 20 ноября. Дебют Mercedes-Maybach S-Class состоится на автосалоне в китайском Гуанчжоу, где «Майбахи» традиционно пользуются большой популярностью. Известно, что удлинённый S-Class будет единственным, который получит 6,0-литровый мотор V12 с битурбонаддувом.
Mercedes-AMG по-прежнему подготовит две версии нового S-Class, однако обе они получат 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и электромотор впридачу. В S 63e гибридная система обеспечит прибавку в мощности более 130 лошадиных сил, чтобы довести суммарную отдачу силовой установки до 700 лошадиных сил. S 73e будет отличаться электромотором мощностью не менее 200 лошадиных сил, а совокупная отдача установки превысит 800 лошадиных сил. AMG-версии должны дебютировать в середине 2021 года.