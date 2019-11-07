Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:52

Mitsubishi показала первое изображение обновленных Mirage и Attrage

Премьера моделей состоится 18 ноября

© Mitsubishi
Компания Mitsubishi опубликовала тизер грядущих премьер: хэтчбека Mirage и седана Attrage. Обе модели пережили рестайлинг и дебютируют 18 ноября в Таиланде. Производство будет налажено на мощностях завода в Лаем Чабанг (Laem Chabang), где пока собирают дореформенные хэтчбеки и седаны.

Седан Attrage известен на ряде рынков, в том числе и европейских, под названием SpaceStar, а Mirage в некоторых регионах продается под именем Mirage G4. Суммарно за 2018 финансовый год компания реализовала более 140 тысяч экземпляров. Судя по опубликованному изображению, обновленные Mirage и Attrage получат новую внешность, в частности, передняя часть выполнена в фирменном Х-образном стиле.

В России Mirage и Attrage не продаются – на нашем рынке марка представлена исключительно кроссоверами ASX, Outlander и Pajero Sport, внедорожником Pajero, а также пикапом L200.

Упомянутый Pajero в скором времени исчезнет из списка доступных для покупки автомобилей, так как поставки модели уже завершились. Последняя партия, ввезенная в страну, насчитывала 500 машин. Они будут проданы до декабря 2019 года, когда закончится срок действия Одобрения типа транспортного средства на модель.

По собственной информации «Мотора», за девять месяцев текущего года дилеры японского бренда реализовали в России более 28,8 тысячи новых автомобилей, в том числе 17 тысяч экземпляров Outlander. Последний является самой востребованной моделью марки.