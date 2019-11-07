Mitsubishi показала первое изображение обновленных Mirage и Attrage

Седан Attrage известен на ряде рынков, в том числе и европейских, под названием SpaceStar, а Mirage в некоторых регионах продается под именем Mirage G4. Суммарно за 2018 финансовый год компания реализовала более 140 тысяч экземпляров. Судя по опубликованному изображению, обновленные Mirage и Attrage получат новую внешность, в частности, передняя часть выполнена в фирменном Х-образном стиле.

В России Mirage и Attrage не продаются – на нашем рынке марка представлена исключительно кроссоверами ASX, Outlander и Pajero Sport, внедорожником Pajero, а также пикапом L200.