Mitsubishi показала первое изображение обновленных Mirage и Attrage

Седан Attrage известен на ряде рынков, в том числе и европейских, под названием SpaceStar, а Mirage в некоторых регионах продается под именем Mirage G4. Суммарно за 2018 финансовый год компания реализовала более 140 тысяч экземпляров. Судя по опубликованному изображению, обновленные Mirage и Attrage получат новую внешность, в частности, передняя часть выполнена в фирменном Х-образном стиле.
В России Mirage и Attrage не продаются – на нашем рынке марка представлена исключительно кроссоверами ASX, Outlander и Pajero Sport, внедорожником Pajero, а также пикапом L200.
Упомянутый Pajero в скором времени исчезнет из списка доступных для покупки автомобилей, так как поставки модели уже завершились. Последняя партия, ввезенная в страну, насчитывала 500 машин. Они будут проданы до декабря 2019 года, когда закончится срок действия Одобрения типа транспортного средства на модель.
По собственной информации «Мотора», за девять месяцев текущего года дилеры японского бренда реализовали в России более 28,8 тысячи новых автомобилей, в том числе 17 тысяч экземпляров Outlander. Последний является самой востребованной моделью марки.