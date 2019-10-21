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12:18

Mitsubishi прекратила поставки популярного внедорожника в Россию

В скором времени в стране завершатся продажи модели Pajero

В российском офисе Mitsibishi сообщили, что ввоз Pajero завершен. 1 ноября 2019 года в продажу поступит последняя партия из 500 автомобилей, после чего внедорожник полностью исчезнет с рынка.

Последняя партия автомобилей для России получила название Final Edition: для покупки будут доступны Mitsubishi Pajero в комплектациях Instyle и Ultimate с бензиновым мотором объемом 3,0 литра и полным приводом Super Select 4WD. Отличить «финальную» спецверсию от обычного Pajero можно по логотипам на кузове. Кроме того, покупателям такого внедорожника выдадут именной сертификат с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии.

О том, что Mitsubishi завершит продажи Pajero в России, стало известно полгода назад. Тогда сообщалось, что автомобили останутся на рынке до тех пор, пока действует сертификат Одобрения типа транспортного средства — его срок истекает в декабре 2019 года.

По собственной информации «Мотора», с начала года Mitsubishi реализовала на российском рынке более 28,8 тысяч новых автомобилей, в том числе 884 экземпляра Pajero. Спрос на модель постепенно снижался, начиная с весны: если в апреле дилеры продали 128 экземпляров, то в мае – всего 91 внедорожник. В июне в стране приобрели 78 новых Pajero, в июле – 61, в августе – 86, а в сентябре – 73 машины.

На сегодняшний день цены на Mitsubishi Pajero варьируются в диапазоне от 2 989 000 до 3 111 000 рублей за автомобиль 2019 года выпуска, укомплектованный бензиновым V6 объемом три литра мощностью 174 лошадиные силы.

Ранее спецверсия Final Edition была выпущена тиражом 700 экземпляров для японского рынка. В Японии каждому клиенту, купившему такой внедорожник, полагался подарок часы Citizen с логотипом Mitsubishi.