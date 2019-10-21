Mitsubishi прекратила поставки популярного внедорожника в Россию

Последняя партия автомобилей для России получила название Final Edition: для покупки будут доступны Mitsubishi Pajero в комплектациях Instyle и Ultimate с бензиновым мотором объемом 3,0 литра и полным приводом Super Select 4WD. Отличить «финальную» спецверсию от обычного Pajero можно по логотипам на кузове. Кроме того, покупателям такого внедорожника выдадут именной сертификат с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии.

О том, что Mitsubishi завершит продажи Pajero в России, стало известно полгода назад. Тогда сообщалось, что автомобили останутся на рынке до тех пор, пока действует сертификат Одобрения типа транспортного средства — его срок истекает в декабре 2019 года.