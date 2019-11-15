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15:44

Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор

Японская марка представила седан для Юго-Восточной Азии

Компания Nissan представила седан Almera нового поколения для рынка АСЕАН. Брат-близнец «Альмеры» — Versa — дебютировал в США весной, но у машин, кроме названия, есть отличия в силовых агрегатах: американцам предложен «атмосферник», а азиатскому региону — турбомотор.

Новый Nissan Almera лишился безнаддувной «тройки» 1.2 и теперь оснащается литровым трехцилиндровым турбомотором. Его отдача — 100 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. Пару ему составляет безальтернативный вариатор Xtronic с функцией D-Step Logic, определяющей оптимальное передаточное число для линейного ускорения. Прежний агрегат выдавал 79 сил и 106 Нм момента и сочетался с пятиступенчатой «механикой». Заявленный расход на 100 километров в режиме NEDC составляет 4,3 литра.

Nissan Almera перестали продавать в России в прошлом году. Это был совсем другой автомобиль на платформе B0 и с внешностью Bluebird Sylphy.

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Интерьер «Альмеры» унифицирован с американской Versa и кроссовером Kicks. Приборка — цифро-аналоговая, с семидюймовым дисплеем. На центральной консоли установлен экран диагональю восемь дюймов. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительно для седана можно заказать систему кругового обзора с контролем движущихся объектов, светодиодные противотуманки и функцию предупреждения о поперечном трафике сзади.

В Таиланде цены на новый Nissan Almera начинаются от 499 000 бат или 1,05 миллиона рублей. Самый дорогой вариант обойдется в 639 000 бат (1,35 миллиона рублей).