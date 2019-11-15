Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор

Новый Nissan Almera лишился безнаддувной «тройки» 1.2 и теперь оснащается литровым трехцилиндровым турбомотором. Его отдача — 100 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. Пару ему составляет безальтернативный вариатор Xtronic с функцией D-Step Logic, определяющей оптимальное передаточное число для линейного ускорения. Прежний агрегат выдавал 79 сил и 106 Нм момента и сочетался с пятиступенчатой «механикой». Заявленный расход на 100 километров в режиме NEDC составляет 4,3 литра.