Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор

Новый Nissan Almera лишился безнаддувной «тройки» 1.2 и теперь оснащается литровым трехцилиндровым турбомотором. Его отдача — 100 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. Пару ему составляет безальтернативный вариатор Xtronic с функцией D-Step Logic, определяющей оптимальное передаточное число для линейного ускорения. Прежний агрегат выдавал 79 сил и 106 Нм момента и сочетался с пятиступенчатой «механикой». Заявленный расход на 100 километров в режиме NEDC составляет 4,3 литра.
Nissan Almera перестали продавать в России в прошлом году. Это был совсем другой автомобиль на платформе B0 и с внешностью Bluebird Sylphy.
Интерьер «Альмеры» унифицирован с американской Versa и кроссовером Kicks. Приборка — цифро-аналоговая, с семидюймовым дисплеем. На центральной консоли установлен экран диагональю восемь дюймов. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительно для седана можно заказать систему кругового обзора с контролем движущихся объектов, светодиодные противотуманки и функцию предупреждения о поперечном трафике сзади.
В Таиланде цены на новый Nissan Almera начинаются от 499 000 бат или 1,05 миллиона рублей. Самый дорогой вариант обойдется в 639 000 бат (1,35 миллиона рублей).