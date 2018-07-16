Новый Nissan GT-R станет самым быстрым суперкаром в мире

Nissan GT-R следующего поколения станет «самым быстрым суперкаром в мире». Модель стилистически не будет повторять лимитированный GT-R50, а получит собственный уникальный дизайн. Об этом в интервью изданию Autocar сообщил главный дизайнер Nissan Альфонсо Альбаиса.

По словам Альбаисы, работать над дизайном новой модели его команда начнет после принятия окончательного решения по платформе и силовой установке. «Задача поставлена инженерам, — заявил Альбаиса. — Когда придет момент, мы сделаем все возможное, чтобы машина получилась особенной».

Официальной информации о силовой установке нет. Не исключено, что она может быть электрифицированной. Например, как у спортпрототипа LMP1 GT-R, разработанного для чемпионата по гонкам на выносливость WEC 2016 года. LMP1 GT-R оснащался гибридной установкой, в состав которой вошел трехлитровый двигатель V6 и электромотор, приводящий в движение передние колеса. По предварительным данным, на новом GT-R агрегат будет выдавать более 600 лошадиных сил.

Nissan GT-R текущего поколения оснащается 3,8-литровым твин-турбо двигателем V6, который выдает 570 лошадиные силы и 633 Нм курящего момента (в модификации Nismo — 600 сил и 652 Нм). С места до «сотни» GT-R способен разгоняться за 2,7 секунды (2,6 для GT-R Nismo). Максимальная скорость купе составляет 320 километров в час.