Представлен обновленный Opel Mokka

Обновленный Opel Mokka полностью отказался от хрома. Декор отныне исключительно чёрный, и это касается в том числе «дизайнерской линии», протянувшейся от капота через крышу к задней части кузова. Эмблема Blitz здесь такая же, как у Frontera, а ещё у кроссоверов одинаковая световая подпись фар и фонарей. Среди других изменений — слегка подкорректированный передний бампер и аэродинамические колеса (доступны только для Mokka Electric).