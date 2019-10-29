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11:54

Kia показала первые изображения новой Optima

На тизерах запечатлена модель для южнокорейского рынка, которая продается под именем K5

Kia запустила тизерную кампанию новой Optima для домашнего рынка – там модель известна как K5. Судя по первым изображениям, новинка получит необычную оптику с ходовыми огнями Z-образной формы и задние фонари, соединенные светодиодной полосой. Также можно заметить, что у автомобиля на тизерах отсутствуют дверные ручки.

Вместе с экстерьером рассекретили и салон. Из рисунка следует, что новая Optima получит полностью цифровую приборную панель, существенно модернизированную центральную консоль и другой экран мультимедийной системы, который теперь установлен выше и имеет продолговатую форму. Еще одно новшество – шайба, которая заняла место рычага коробки передач.

Ранее сообщалось, что сменившую поколение Kia Optima укомплектуют новым 2,5-литровым турбомотором семейства Theta III и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Вместе с тем в линейке двигателей останется агрегат 1.6 с наддувом, но он будет работать не с семиступенчатым «роботом», как раньше, а с автоматической коробкой. Но самое серьезное нововведение — появление опционального полного привода.

Можно предположить, что новая Kia Optima, она же K5, дебютирует до конца текущего года, а производство, предположительно, стартует в начале 2020 года.

Что же касается нынешнего поколения модели, то оно продается в России с 2015 года, а в 2018 году Optima пережила рестайлинг. Сборка автомобилей налажена на мощностях калининградского «Автотора»; цены стартуют от 1,3 миллиона рублей.