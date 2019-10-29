Kia показала первые изображения новой Optima

Ранее сообщалось, что сменившую поколение Kia Optima укомплектуют новым 2,5-литровым турбомотором семейства Theta III и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Вместе с тем в линейке двигателей останется агрегат 1.6 с наддувом, но он будет работать не с семиступенчатым «роботом», как раньше, а с автоматической коробкой. Но самое серьезное нововведение — появление опционального полного привода.