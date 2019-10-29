Kia показала первые изображения новой Optima

Вместе с экстерьером рассекретили и салон. Из рисунка следует, что новая Optima получит полностью цифровую приборную панель, существенно модернизированную центральную консоль и другой экран мультимедийной системы, который теперь установлен выше и имеет продолговатую форму. Еще одно новшество – шайба, которая заняла место рычага коробки передач.
Ранее сообщалось, что сменившую поколение Kia Optima укомплектуют новым 2,5-литровым турбомотором семейства Theta III и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Вместе с тем в линейке двигателей останется агрегат 1.6 с наддувом, но он будет работать не с семиступенчатым «роботом», как раньше, а с автоматической коробкой. Но самое серьезное нововведение — появление опционального полного привода.
Можно предположить, что новая Kia Optima, она же K5, дебютирует до конца текущего года, а производство, предположительно, стартует в начале 2020 года.
Что же касается нынешнего поколения модели, то оно продается в России с 2015 года, а в 2018 году Optima пережила рестайлинг. Сборка автомобилей налажена на мощностях калининградского «Автотора»; цены стартуют от 1,3 миллиона рублей.