Мистер претендент

На презентации Kia он тот, чье имя нельзя называть — мистер «главный конкурент». Он (седан Toyota Camry, если еще кто-то не догадался) совсем недавно сменил поколение, в июне этого года выбившись в десятку самых продаваемых автомобилей России. Но в корейской компании спокойны и холодны, словно высокопрочная сталь горячей штамповки и снег на вершине горы Халласан. И пусть «Оптиме» — основному оружию Kia против своего заклятого друга — до кардинальной переделки еще далеко, зато буквально недавно она обновилась. И мы встретились с рестайлинговым седаном на подмосковных дорожках, чтобы посмотреть, чем решил побороться «старичок».

Кажется, внешность вообще не изменилась?

Нет-нет. Корейские дизайнеры не сидели без дела во время рестайлинга, планируя «точечные» ударные доработки. Фары остались прежними по форме, но зато изменились внутренне. У «Оптимы» теперь не будет ксенона — только модные светодиоды.

У седана пропала «пиксельная» решетка радиатора — вместо нее придумали сразу две других: с вертикальными рельефными планками, которые смотрятся вогнутыми, а также с «зубчатой» структурой. Первый вариант, который вживую выглядит очень даже оригинально, предлагается для всех модификаций кроме двух топовых — GT Line и GT. Они, соответственно, будут оснащаться вторым вариантом решетки радиатора, который в компании называют «спортивным».

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Такая решетка радиатора теперь будет у GT Line и GT А такая у всех остальных машин

Другое заметное изменение — это новый передний бампер с LED-противотуманками и задний бампер с иным диффузором. Фонари теперь тоже светодиодные (во всех комплектациях, кроме двух самых простых), а если включить всю свою наблюдательность, то можно заметить, что и дизайн декоративных «жабр» на передних крыльях слегка подретушировали. Ну, а иные рисунки колесных дисков заметит лишь владелец дорестайлинговой «Оптимы».

Ладно, а что с интерьером?

В салоне найти отличия от дорейстайлинговой «Оптимы» будет непросто даже владельцам предыдущих машин. Но приглядитесь: новый руль, хромированная окантовка кнопки запуска двигателя и, если вы закажете машину в модификациях GT Line и GT, — атмосферная подсветка на передней панели и дверях. Всего доступно шесть вариантов цветов, которые можно менять в настройках бортового компьютера.

Что касается вариантов отделки салона, то тут в Kia прислушались к пожеланиям клиентов, добавив красок. Так, «Оптиму» теперь можно заказать с темно-коричневым интерьером и кожей такого же оттенка, а в «заряженной» версии GT — с красной кожей, которой будут обшиты сиденья и дверные панели.

Неужели все?

В общем-то, да. Но если открыть список оснащения, станет чуточку интереснее. Например, еще одно новшество можно заметить только на самой мощной версии GT, нажав кнопку выбора режимов работы управляющей электроники Drive Mode. Среди них появился вариант под названием Smart, в котором система сама выбирает между самым задумчивым «экологичным», «комфортным» и «спортивным» стилями в зависимости от стиля вождения.

При резком разгоне и динамичном прохождении поворотов включится Sport, после несколько сотен метров равномерного движения он сменится на Eco, а если вы решите ускориться плавно или по дороге с частыми перепадами высот — перейдет в Comfort. Автоматическое включение-отключение спортивного режима, которое мгновенно меняет реакции на педаль газа, — это интересно и даже удобно, но вот выбор в качестве базового режима «экологичного» не в тему. Реально экономить топливо он не очень-то помогает, но зато делает машину максимально меланхоличной и неудобной в вождении.

Из других мелочей — камеру заднего вида теперь можно включить и во время движения вперед (как говорят в компании, в качестве дополнительного ракурса обзора). При этом разрешение камеры увеличилось с 0,3 до 1 мегапикселя. Не бог весть какой апдейт во времена 20-мегапиксельных камер в мобильниках, но качество картинки, особенно при круговом обзоре, действительно стало лучше.

Как изменилось «железо»?

Никак. Подвеска и моторы те же. Базовый — это 150-сильный двухлитровый атмосферник, который выбирают 40 процентов покупателей. Самый популярный вариант — 50 процентов — 188-сильный мотор 2.4. Для «заряженного» варианта GT предлагается 245-сильный двухлитровый агрегат. Все двигатели работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач (для самой дешевой версии доступна и «механика»).

Едут седаны, как можно догадаться, тоже по-прежнему. К сожалению, в ходе обновления «Оптиме» не добавили шумоизоляции — и это один из главных недостатков машины. Покрышки ужасно шумят даже на городских скоростях, а на трассе приходится заглушать какофонию, увеличивая громкость мультимедийной системы.

У «Оптимы» отличная энергоемкость, но с плавностью хода — дела обстоят так себе. Машина все так же жестковата — именно так, слегка, не зубодробительно. Подвеска отлично справляется с более-менее крупными и острыми городскими неровностями, но детально сообщает обо всякой мелочи. Руль легкий в нуле, но в поворотах усилие нарастает – управлять автомобилем в общем и целом приятно. Добавить бы еще побольше обратной связи, убавить всю эту «искусственность» и «компьютерность» усилия — вот тогда стало бы вообще хорошо.

Атмосферик 2.4 и шестиступенчатый «автомат» — отличная пара. Работают слаженно и предсказуемо, но вот разгоняется «Оптима» с такой силовой установкой словно через силу, что особенно становится заметно на трассе. Решение проблемы — сбрасывать перед обгоном передачи вручную и держать обороты выше четырех тысяч. Вот тогда можно уже говорить о какой-никакой динамике.

Другое дело — турбоверсия GT. От нее остается впечатление более собранного и цельного автомобиля, который уже не нужно принудительно пришпоривать, чтобы получить напористое ускорение.

А что с оснащением и ценами?

Комплектации поменялись. Как говорят в Kia, прислушались к пожеланиям клиентов. А им, например, очень нравится бесключевой доступ, поэтому его добавили во все комплектации, кроме самых дешевых базовых.

Другие же очень не желали переплачивать за мощные моторы, но при этом хотели получить все те же фишки, что и покупатели дорогих «спортивных» модификаций. Хотели – получите. Теперь у «Оптимы» появился вариант под названием Premium. Он оснащается 150-сильным мотором, 18-дюймовыми дисками, передним бампером и решеткой радиатора от GT-Line, а также панорамной стеклянной крышей и адаптивными фарами. Стоит такой вариант 1,6 миллиона рублей — на 140 тысяч дешевле обычного «ДжиТи-Лайна».

Соотношение цена-оснащение все еще на стороне «Оптимы». Например, за 1,54 миллиона рублей можно взять 150-сильную машину в богатой комплектации Prestige с адаптивными LED-фарами, кожаным салоном, электроприводом кресла водителя с памятью положений, беспроводной зарядкой, аудиосистемой harman/kardon с 10 динамиками, мультимедийным комплексом с 8-дюймовым экраном и навигацией, а также камерой заднего вида.

«Камри» за те же деньги будет с мотором аналогичной мощности, но не будет навигации, беспроводной зарядки и доступа в салон без ключа, аудиосистема окажется попроще. Зато такая машина оснащена электрорегулировкой пассажирского кресла.

Вообще, сравнивать комплектации «корейца» и «японца» можно долго. Автомобили действительно очень близки друг другу — разница в мелочах. Возможно, кого-то привлечет проекционный дисплей и возможность обогрева лобового стекла по всей площади (правда, на дорогих версиях) Toyota Camry, которые в принципе недоступны для «Оптимы». А кого-то, наоборот, привлечет живость характера седана Kia, его пятилетняя гарантия и более длинные интервалы между техобслуживанием.

Корейцы провели очень аккуратный рестайлинг, постаравшись ничего не испортить и не распугать поклонников модели. Но при этом нужно было сделать так, чтобы автомобиль мог еще пару лет, до выхода следующего поколения, наравне бороться со своими конкурентами по бизнес-классу. Получилось у них или нет, пока непонятно, но я буду искренне за «Оптиму» болеть. Хорошо, когда на рынке есть много удачных автомобилей. \m

Kia Optima Нравится Самый аккуратный «апдейт» в истории He нравится Посредственная шумоизоляция портит все Вердикт И без того неплохой автомобиль сделали чуточку интереснее 1998 см³, L4, 245 л.с., 350 Нм 6-ступенчатый «автомат» 0-100 км/ч — 7,4, 240 км/ч 1575 кг

Технические характеристики Kia Optima

Бензин 2.0 MPI Бензин 2.4 GDI Бензин 2.0 T-GDI Тип двигателя Бензиновый, L4 Бензиновый, L4 Бензиновый L4 Рабочий объем 1999 см³ 2359 см³ 1998 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6500 188/6000 245/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 195/4800 241/4000 350/1400-4000 Тип привода Передний Трансмиссия 6МКП 6АКП 6АКП Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4855х1860х1465 Колесная база, мм 2805 Масса, кг. от 1530 до 1655 в зависимости от версии Макс. скорость, км/ч 205 210 240 Разгон 0-100 км/ч, с 9,6 9,1 7,4 Расход топлива (комб.), л/100 км 7,7 8,3 8,5 Объем багажного отделения, л. 510 Дорожный просвет, мм 155 Цена, рублей от 1 219 000 до 1 929 900

Иллюстрации: Kia