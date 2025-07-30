Каким будет новый Mitsubishi Pajero: свежие изображения

Каким будет новый Mitsubishi Pajero: свежие изображенияСудя по шпионским снимкам, премьера не за горами и может состояться уже в этом году
За основу Theottle взял актуальный Nissan Patrol — есть мнение, что Pajero будет построен на его базе, — и добавил черты недавно дебютировавшего Mitsubishi Destinator. Последний представляет собой трехрядный кроссовер на переднеприводной платформе, которую делит с «младшим» XForce. К будущему Pajero он прямого отношения не имеет, но демонстрирует направление, выбранное дизайнерами.
У «реального» Mitsubishi Pajero, снятого фотошпионами, угловатый кузов и пропорции, роднящие его с традиционными внедорожниками. Спереди у модели крупная решетка радиатора и вертикальные элементы оптики, по бокам он похож на шоу-кар DST, а сзади — на уже упомянутый Patrol.
По поводу «техники» мнения расходятся. Некоторые утверждают, что базой для Pajero послужит Patrol/Armada, другие — что он разделит платформу с Outlander, став кроссовером с несущим кузовом. Наконец, третьи прочат Pajero родство с рамным пикапом Triton/L200.
Если реальностью окажется версия с Outlander, то модель, вероятно, получит плагин-гибридную установку мощностью 306 лошадиных сил.
Объединение с Patrol, оснащенным 320-сильным V6, в СМИ называют менее вероятным. Triton же может поделиться с Pajero 2,4-литровым наддувным «дизелем» мощностью 204 силы, а позже в гамме появится и электрифицированная силовая установка.
Ожидается, что дебют нового Mitsubishi Pajero состоится до конца 2025 года.