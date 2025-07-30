Каким будет новый Mitsubishi Pajero: свежие изображения

Судя по шпионским снимкам, премьера не за горами и может состояться уже в этом году

Появились новые подробности о следующем Mitsubishi Pajero. Недавно в Южной Корее заметили закамуфлированный прототип, который всколыхнул интерес к новой генерации Pajero (он же Montero на ряде рынков). Независимый художник Theottle поделился своим видением новинки, используя новые фотографии, а также дизайнерские тренды, которые прослеживаются в последних моделях японской марки.