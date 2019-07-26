Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год

Изначально планировалось выдавать новые номерные знаки с 4 августа 2019 года, когда в силу вступят поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств». Новая редакция предусматривает появление 10 разных типов номеров: с подклассами для легковых автомобилей, квадратными табличками для машин из Японии и США, а также новыми госномерами для мотоциклов.

Однако сейчас по просьбе ГИБДД и Минсельхоза принято решение отложить обязательный переход на госномера нового образца. Оба ГОСТа будут действовать одновременно в течение одного года, при этом выдавать старые номера будет ГИБДД, а новые — частные компании. Причина переноса сроков — большое количество неиспользованных госзнаков, скопившихся на складах.