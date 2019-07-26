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15:41

Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год

В течение 12 месяцев будут выдавать и старые и новые госзнаки

Переход на госномера нового образца отложили на один год. Такое решение Росстандарт принял по просьбе ГИБДД и Минсельхоза, на складах которых скопилось много неиспользованных госзнаков.

Изначально планировалось выдавать новые номерные знаки с 4 августа 2019 года, когда в силу вступят поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств». Новая редакция предусматривает появление 10 разных типов номеров: с подклассами для легковых автомобилей, квадратными табличками для машин из Японии и США, а также новыми госномерами для мотоциклов.

Однако сейчас по просьбе ГИБДД и Минсельхоза принято решение отложить обязательный переход на госномера нового образца. Оба ГОСТа будут действовать одновременно в течение одного года, при этом выдавать старые номера будет ГИБДД, а новые — частные компании. Причина переноса сроков — большое количество неиспользованных госзнаков, скопившихся на складах.

Накануне стало известно, что камеры фиксации нарушений в Московской области развернут в противоположную сторону. Это потребовалось для того, чтобы фиксировать нарушения байкеров, которые устанавливают номерной знак на заднем крыле мотоцикла. Нововведение также затронет дороги федерального значения.