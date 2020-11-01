17:34

Линейка Porsche пополнится шестью новинками в 2021 году

Немецкая фирма готовится к расширению семейств 911, 718 и Taycan

© Porsche Mission E Cross Turismo Concept
Сергей Ильин
Пользователь форума Taycan EV разобрался в декодере VIN Porsche 2021 модельного года и обнаружил, что скоро линейка марки пополнится минимум шестью новинками. Расшифровав идентификационные номера, энтузиаст узнал о скорой премьере четырёх модификаций Taycan Cross Turismo, «трекового» 911 GT3 и юбилейного 718 Boxster.

В 2021 модельном году гамму Porsche расширят за счёт электрического кросс-универсала Taycan Cross Turismo. Двухобъёмник выйдет в четырёх версиях: базовой заднеприводной, а также полноприводных — 4S, Turbo и Turbo S. Вероятно, по технике Taycan Cross Turismo повторит одноимённый седан, но официально эта информация не подтверждена.

Также в ближайшие восемь месяцев дебютирует первый «трековый» Porsche 911 серии 992 — свет увидят модификации GT3 и GT3 Touring. Ещё одной новинкой станет юбилейный 718 Boxster 25 Year Edition. Судя по маске VIN-кода, в основу спецверсии, приуроченной к четвертьвековому юбилею модели, ляжет модификация GTS 4.0 с 4,0-литровым 400-сильным «атмосферником».

Во втором полугодии 2021-го фирма Porsche наверняка покажет больше новинок: среди прочего вероятен дебют нового 911 GT3 RS, обновлённого Cayenne третьего поколения и полностью электрического Macan.

Источник: Taycan EV Forum