Линейка Porsche пополнится шестью новинками в 2021 году

В 2021 модельном году гамму Porsche расширят за счёт электрического кросс-универсала Taycan Cross Turismo. Двухобъёмник выйдет в четырёх версиях: базовой заднеприводной, а также полноприводных — 4S, Turbo и Turbo S. Вероятно, по технике Taycan Cross Turismo повторит одноимённый седан, но официально эта информация не подтверждена.

Также в ближайшие восемь месяцев дебютирует первый «трековый» Porsche 911 серии 992 — свет увидят модификации GT3 и GT3 Touring. Ещё одной новинкой станет юбилейный 718 Boxster 25 Year Edition. Судя по маске VIN-кода, в основу спецверсии, приуроченной к четвертьвековому юбилею модели, ляжет модификация GTS 4.0 с 4,0-литровым 400-сильным «атмосферником».