Porsche отложил выпуск универсала Taycan Cross Turismo из-за коронавируса

Porsche разрабатывает электрический универсал Taycan Cross Turismo на протяжении нескольких лет – первые шпионские фотографии электрокара датированы 2018 годом. О будущей серийной модели известно, что её сборку наладят на мощностях завода в Цуффенхаузене. Новинка построена на той же платформе Premium Platform Electric (PPE), что и стандартный Taycan.

По предварительным данным, универсалу положена 800-вольтовая высокоскоростная система зарядки и двухмоторная силовая установка мощностью 600 лошадиных сил. Запас хода модели составит около 500 километров по циклу NEDC.