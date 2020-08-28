Porsche отложил выпуск универсала Taycan Cross Turismo из-за коронавируса

Porsche разрабатывает электрический универсал Taycan Cross Turismo на протяжении нескольких лет – первые шпионские фотографии электрокара датированы 2018 годом. О будущей серийной модели известно, что её сборку наладят на мощностях завода в Цуффенхаузене. Новинка построена на той же платформе Premium Platform Electric (PPE), что и стандартный Taycan.
По предварительным данным, универсалу положена 800-вольтовая высокоскоростная система зарядки и двухмоторная силовая установка мощностью 600 лошадиных сил. Запас хода модели составит около 500 километров по циклу NEDC.
В числе причин переноса премьеры Taycan Cross Turismo, помимо коронавируса, указывают невпечатляющие продажи стандартного Taycan. Так, за первую половину 2020 года Porsche смогла продать не более пяти тысяч электрокаров. Однако в самой компании этот результат называют «успехом», отмечая высокий спрос на модель в Европе и Китае.
В США продажи остаются низкими, однако это связано с тем, что на местном рынке Porsche предлагает только топовые версии Taycan, которые существенно дороже электромобилей Tesla. С появлением в продаже более доступных модификаций ситуация должна измениться.