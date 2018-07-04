Появились подробности о Range Rover следующего поколения

Внедорожник Range Rover следующего поколения построят на новой алюминиевой платформе. У модели слегка обновится дизайн, расширится техническое наполнение и полностью изменился гамма двигателей — на смену V6 и V8 придут рядные «шестерки» семейства Ingenium, а также умеренно-гибридные силовые установки. При этом британский производитель уверен, что пятое поколение внедорожника сможет составить конкуренцию Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, пишет Autocar.

По предварительной информации, новый Range Rover будет значительно легче предшественника. Достигаться это будет за счет использования модульной «тележки» Modular Longitudinal Architecture (MLA). В будущем она ляжет в основу всего модельного ряда группы Jaguar Land Rover.

По своим габаритам внедорожник будет близок к машинам текущего поколения. Наиболее заметным нововведением станет информационно-развлекательная система Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми дисплеями, система Smart Settings, работающая на базе искусственного интеллекта и способная, например, автоматически настраивать климат-контроль в зависимости от погоды, а также автопилот. Последний уже тестируют на прототипах Land Rover Discovery.

На российском рынке Ranger Rover текущего поколения доступен с дизельными и бензиновыми двигателями мощностью 248, 339 или 340 сил. Топовые варианты внедорожника комплектуются пятилитровым компрессорным V8, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Цены на Range Rover начинаются от 6 352 000 рублей.