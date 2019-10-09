Появилось первое изображение нового Skoda Rapid для России

Судя по эскизу, лифтбек создают по мотивам хэтчбека Scala, который марка решила не привозить на российский рынок. У модели появятся такие же геометричные фары, а решетка радиатора напротив получит более плавные линии и переместится ниже, чтобы освободить место для рельефного капота с увеличенным скосом.
Информации касательно технических новшеств пока нет, но, скорее всего, радикальных изменений не произойдет — лифтбек сохранит 1,6-литровые атмосферники мощностью 90 или 110 лошадиных сил, а также 1,4-литровый турбомотор TSI. Возможно, производитель оставит только одну комплектацию с механической трансмиссией, но полностью от нее отказываться Skoda вряд ли будет.
В середине сентября глава российского представительства Skoda Ян Прохазка говорил, что новый Rapid будет спроектирован специально для российского рынка, который станет для него основным. Не исключено, что модель появится еще в некоторых странах, но при создании автомобиля в компании учитывали только потребности российских водителей.
На сегодняшний день лифтбек можно купить в России по цене от 797 000 рублей за базовую комплектацию с 90-сильным мотором 1.6 и пятиступенчатой механической коробкой передач. Самая дорогая версия «Рапида» — комплектация Monte Carlo с 1,4-литровым мотором и семиступенчатым «роботом» DSG.