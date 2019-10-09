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12:19

Появилось первое изображение нового Skoda Rapid для России

Официальная премьера лифтбека состоится в конце 2019 года

Российское представительство Skoda опубликовало первое изображение нового поколения лифтбека Rapid, который будет спроектирован специально для отечественного рынка.

Судя по эскизу, лифтбек создают по мотивам хэтчбека Scala, который марка решила не привозить на российский рынок. У модели появятся такие же геометричные фары, а решетка радиатора напротив получит более плавные линии и переместится ниже, чтобы освободить место для рельефного капота с увеличенным скосом.

Skoda Scala

Информации касательно технических новшеств пока нет, но, скорее всего, радикальных изменений не произойдет — лифтбек сохранит 1,6-литровые атмосферники мощностью 90 или 110 лошадиных сил, а также 1,4-литровый турбомотор TSI. Возможно, производитель оставит только одну комплектацию с механической трансмиссией, но полностью от нее отказываться Skoda вряд ли будет.

Текущее поколение Skoda Rapid FL

В середине сентября глава российского представительства Skoda Ян Прохазка говорил, что новый Rapid будет спроектирован специально для российского рынка, который станет для него основным. Не исключено, что модель появится еще в некоторых странах, но при создании автомобиля в компании учитывали только потребности российских водителей.

Голосовой помощник от Skoda

На сегодняшний день лифтбек можно купить в России по цене от 797 000 рублей за базовую комплектацию с 90-сильным мотором 1.6 и пятиступенчатой механической коробкой передач. Самая дорогая версия «Рапида» — комплектация Monte Carlo с 1,4-литровым мотором и семиступенчатым «роботом» DSG.