Появилось первое изображение нового Skoda Rapid для России

В середине сентября глава российского представительства Skoda Ян Прохазка говорил, что новый Rapid будет спроектирован специально для российского рынка, который станет для него основным. Не исключено, что модель появится еще в некоторых странах, но при создании автомобиля в компании учитывали только потребности российских водителей.