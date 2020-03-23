В России начались продажи нового Skoda Rapid

Топовая комплектация Style отличается полностью светодиодной головной оптикой, системой контроля дистанции, светодиодной подсветкой салона и хромированным декором. В списке опций — подогрев второго ряда сидений и лобового стекла, медиасистема Bolero с восьмидюймовым дисплеем, функция автоматического управления дальним светом и камера заднего вида с омывателем.

Новый Skoda Rapid доступен в восьми вариантах окраски кузова и с колесами нового дизайна.