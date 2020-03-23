В России начались продажи нового Skoda Rapid

Лифтбек Skoda Rapid нового поколения, презентация которого состоялась в начале декабря прошлого года, получил дизайн в стиле хэтчбека Scala. Модель обзавелась треугольными фарами, новой решеткой радиатора и заехавшими на крышку багажника фонарями со светящейся секцией в виде бумеранга. В салоне «Рапида» появился новый двухспицевый руль с подогревом (трехспицевый — опция); центральный дисплей диагональю 6,5 или 8 дюймов установлен выше, но блок управления климат-контролем остался прежним.
Российский «Рапид» доступен в четырех уровнях оснащения: Entry, Active, Ambition и Style. Двигателя — три: это «атмосферники» 1.6 MPI на 90 и 110 сил, а также «турбочетверка» 1.4 TSI, выдающая 125 сил. Базовый мотор работает в паре с «механикой», 110-сильный — с ней же и с шестидиапазонным «автоматом», а наддувному агрегату в пару предложен семиступенчатый «робот» DSG. Турбо-Rapid разгоняется до ста за 9,2 секунды, атмосферному лифтбеку на это требуется 10,7 ( с механической трансмиссией) и 11,8 секунды (автомат).
|Комплектация
|1.6 MPI / 90 л.с. 5-МКПП
|1.6 MPI / 110 л.с. 5-МКПП
|1.6 MPI / 110 л.с. 6-АКПП
|1.4 TSI / 125 л.с. DSG-7
|Entry
|792 000
|—
|—
|—
|Active
|829 000
|883 000
|933 000
|—
|Ambition
|899 000
|953 000
|1 003 000
|1 049 000
|Style
|1 021 000
|1 075 000
|1 125 000
|1 171 000
В оснащение начальной версии Entry вошли светодиодные фары (только ближний) и фонари, индикатор давления воздуха в шинах, аудиосистема Swing c дисплеем диагональю 6,5 дюйма и четырьмя динамиками, два разъема USB-C. Комплектация Active отличается от Entry только наличием кондиционера. Версия Ambition — это подогрев передних сидений и зеркал, круиз-контроль, платформа SmartLink для подключения смартфонов. Кроме того, для исполнения Ambition в качестве опции предлагается дизайн-пакет Black Edition: спортивные кресла, черная крыша и корпуса зеркал, 15-дюймовые колеса.
Топовая комплектация Style отличается полностью светодиодной головной оптикой, системой контроля дистанции, светодиодной подсветкой салона и хромированным декором. В списке опций — подогрев второго ряда сидений и лобового стекла, медиасистема Bolero с восьмидюймовым дисплеем, функция автоматического управления дальним светом и камера заднего вида с омывателем.
Новый Skoda Rapid доступен в восьми вариантах окраски кузова и с колесами нового дизайна.