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11:04

В России начались продажи нового Skoda Rapid

Начальная цена лифтбека — 792 000 рублей

Алексей Носаченко
Российский офис Skoda начал принимать заказы на новый Rapid. Лифтбек предлагается в четырех комплектация, с тремя двигателями на выбор по цене от 792 тысяч рублей.

Лифтбек Skoda Rapid нового поколения, презентация которого состоялась в начале декабря прошлого года, получил дизайн в стиле хэтчбека Scala. Модель обзавелась треугольными фарами, новой решеткой радиатора и заехавшими на крышку багажника фонарями со светящейся секцией в виде бумеранга. В салоне «Рапида» появился новый двухспицевый руль с подогревом (трехспицевый — опция); центральный дисплей диагональю 6,5 или 8 дюймов установлен выше, но блок управления климат-контролем остался прежним.

Российский «Рапид» доступен в четырех уровнях оснащения: Entry, Active, Ambition и Style. Двигателя — три: это «атмосферники» 1.6 MPI на 90 и 110 сил, а также «турбочетверка» 1.4 TSI, выдающая 125 сил. Базовый мотор работает в паре с «механикой», 110-сильный — с ней же и с шестидиапазонным «автоматом», а наддувному агрегату в пару предложен семиступенчатый «робот» DSG. Турбо-Rapid разгоняется до ста за 9,2 секунды, атмосферному лифтбеку на это требуется 10,7 ( с механической трансмиссией) и 11,8 секунды (автомат).

Комплектация1.6 MPI / 90 л.с. 5-МКПП1.6 MPI / 110 л.с. 5-МКПП1.6 MPI / 110 л.с. 6-АКПП1.4 TSI / 125 л.с. DSG-7
Entry792 000
Active829 000883 000933 000
Ambition899 000953 0001 003 0001 049 000
Style1 021 0001 075 0001 125 0001 171 000

В оснащение начальной версии Entry вошли светодиодные фары (только ближний) и фонари, индикатор давления воздуха в шинах, аудиосистема Swing c дисплеем диагональю 6,5 дюйма и четырьмя динамиками, два разъема USB-C. Комплектация Active отличается от Entry только наличием кондиционера. Версия Ambition — это подогрев передних сидений и зеркал, круиз-контроль, платформа SmartLink для подключения смартфонов. Кроме того, для исполнения Ambition в качестве опции предлагается дизайн-пакет Black Edition: спортивные кресла, черная крыша и корпуса зеркал, 15-дюймовые колеса.

Топовая комплектация Style отличается полностью светодиодной головной оптикой, системой контроля дистанции, светодиодной подсветкой салона и хромированным декором. В списке опций — подогрев второго ряда сидений и лобового стекла, медиасистема Bolero с восьмидюймовым дисплеем, функция автоматического управления дальним светом и камера заднего вида с омывателем.

Новый Skoda Rapid доступен в восьми вариантах окраски кузова и с колесами нового дизайна.