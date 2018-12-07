Представлен новый хэтчбек Skoda Scala

Skoda Scala получит четыре варианта силовых агрегатов. Это трехцилиндровый турбомотор 1.0 TSI в двух градациях по мощности (95 или 115 сил), четырехцилиндровый двигатель 1.5 TSI (150 сил), а также 115-сильный дизель 1.6 TDI (115 л.с.). Младший мотор сочетается с пятиступенчатой ручной коробкой, остальные — с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG. Кроме того, на некоторых рынках предложат газовую версию с мотором 1.0 G-Tec мощностью 90 сил.

Выпуск нового хэтчбека развернут на заводе в Млада-Болеславе, продажи в Европе стартуют в первом полугодии 2019 года. Но в Россию эти машины поставлять не будут.