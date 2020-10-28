Новый Renault Duster для России сфотографировали вблизи

Duster уже трижды попадался на дорогах, в частности, один из тестовых прототипов с московскими номерами сфотографировали на трассе, ещё несколько экземпляров – на территории «АвтоВАЗа» и на полигоне при тольяттинском заводе. Тогда сообщалось, что тольяттинское предприятие располагает теми ресурсами для испытаний модели, которых нет у московского завода «Рено Россия», где будут собирать новые «Дастеры».

Теперь же автомобиль можно разглядеть вблизи, в том числе его задние фонари, дизайн которых позаимствовали у южноамериканской версии Duster. На фотографии запечатлены два прототипа, оба – с белым кузовом, но тот, что ближе, ещё и с чёрными колёсными дисками. Камуфляжная пленка по-прежнему закрывает переднюю и заднюю части автомобилей, где и сосредоточены основные изменения.