Новый Renault Duster для России сфотографировали вблизи

Duster уже трижды попадался на дорогах, в частности, один из тестовых прототипов с московскими номерами сфотографировали на трассе, ещё несколько экземпляров – на территории «АвтоВАЗа» и на полигоне при тольяттинском заводе. Тогда сообщалось, что тольяттинское предприятие располагает теми ресурсами для испытаний модели, которых нет у московского завода «Рено Россия», где будут собирать новые «Дастеры».
Теперь же автомобиль можно разглядеть вблизи, в том числе его задние фонари, дизайн которых позаимствовали у южноамериканской версии Duster. На фотографии запечатлены два прототипа, оба – с белым кузовом, но тот, что ближе, ещё и с чёрными колёсными дисками. Камуфляжная пленка по-прежнему закрывает переднюю и заднюю части автомобилей, где и сосредоточены основные изменения.
Дореформенный Renault Duster комплектуется моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 лошадиные силы соответственно, а также 1,5-литровым дизелем. По неподтверждённым данным, в гамму двигателей нового Duster также войдёт бензиновый наддувный агрегат объёмом 1,3 литра, который ставят на Arkana.
Сроки появления новинки на рынке, как и цены, пока не объявлены. Актуальный Duster можно купить в России по цене от 840 тысяч до 1,23 миллиона рублей.