Новый Renault Duster испытывают на полигоне «АвтоВАЗа»

В публикации сообщается, что Renault Duster тестируют на полигоне «АвтоВАЗа» из-за того, что московский завод «Рено Россия», где наладят выпуск новинки, не располагает такими ресурсами. На территории тольяттинского предприятия, помимо полигона, имеется трек для испытаний и необходимое оборудование.

Всего в тестах приняли участие три закамуфлированных прототипа разных цветов – оранжевый, белый и серо-зелёный. Под маскировочной плёнкой скрыты элементы дизайна, которые были подвергнуты модернизации: квадратные задние фонари, как у недавно обновлённой бразильской версии модели, новая передняя оптика и бамперы.

AvtoVAZ News называет Duster «обновлённым», хотя с большей долей вероятности речь идёт о модели второго поколения. Полный перечень изменений кроссовера рассекретят ближе к запуску производства в России.