Новый Renault Duster испытывают на полигоне «АвтоВАЗа»

В публикации сообщается, что Renault Duster тестируют на полигоне «АвтоВАЗа» из-за того, что московский завод «Рено Россия», где наладят выпуск новинки, не располагает такими ресурсами. На территории тольяттинского предприятия, помимо полигона, имеется трек для испытаний и необходимое оборудование.
Всего в тестах приняли участие три закамуфлированных прототипа разных цветов – оранжевый, белый и серо-зелёный. Под маскировочной плёнкой скрыты элементы дизайна, которые были подвергнуты модернизации: квадратные задние фонари, как у недавно обновлённой бразильской версии модели, новая передняя оптика и бамперы.
AvtoVAZ News называет Duster «обновлённым», хотя с большей долей вероятности речь идёт о модели второго поколения. Полный перечень изменений кроссовера рассекретят ближе к запуску производства в России.
Фото: vk.com/avtovaznewsspb
В Renault подтвердили появление нового Duster в России. Он встанет на конвейер в срок
Фотографий салона российского «Дастера» пока нет, однако уже известно, что он будет оформлен в стиле Renault Arkana. Из других ожидаемых изменений – новые настройки подвески и увеличенный дорожный просвет.
Упомянутый бразильский Duster с обновлением обзавёлся турбомотором объёмом 1,3 литра, который устанавливается и на «Аркану». Этот силовой агрегат прочат и Duster для России.
Новинку не в первый раз замечают в России. В начале августа обновлённый Duster на московских номерах уже проходил дорожные испытания на одной из загородных трасс.
Актуальный Renault Duster доступен на рынке с бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 лошадиные силы соответственно, а также с 1,5-литровым дизелем (109 сил). Привод – передний либо полный, коробка передач – 5-, 6-ступенчатая механическая либо четырёхдиапазонный «автомат». Цены варьируются от 840 тысяч до 1,23 миллиона рублей.