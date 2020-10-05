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Новый Renault Duster испытывают на полигоне «АвтоВАЗа»

Кроссовер в камуфляжной плёнке сфотографировали в Тольятти

Обновлённый Renault Duster на полигоне «АвтоВАЗа» © vk.com/avtovaznewsspb
Лиза Будрина
В Сети появилась новая порция фотографий нового Renault Duster для России. На этот раз тестовый прототип заметили на полигоне «АвтоВАЗа» в Тольятти, где кроссовер проходит серию испытаний. Снимки, качество которых оставляет желать лучшего, были опубликованы в сообществе AvtoVAZ News «ВКонтакте».

В публикации сообщается, что Renault Duster тестируют на полигоне «АвтоВАЗа» из-за того, что московский завод «Рено Россия», где наладят выпуск новинки, не располагает такими ресурсами. На территории тольяттинского предприятия, помимо полигона, имеется трек для испытаний и необходимое оборудование.

Всего в тестах приняли участие три закамуфлированных прототипа разных цветов оранжевый, белый и серо-зелёный. Под маскировочной плёнкой скрыты элементы дизайна, которые были подвергнуты модернизации: квадратные задние фонари, как у недавно обновлённой бразильской версии модели, новая передняя оптика и бамперы.

AvtoVAZ News называет Duster «обновлённым», хотя с большей долей вероятности речь идёт о модели второго поколения. Полный перечень изменений кроссовера рассекретят ближе к запуску производства в России.

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Обновлённый Renault Duster для России

Фото: vk.com/avtovaznewsspb

В Renault подтвердили появление нового Duster в России. Он встанет на конвейер в срок

Фотографий салона российского «Дастера» пока нет, однако уже известно, что он будет оформлен в стиле Renault Arkana. Из других ожидаемых изменений новые настройки подвески и увеличенный дорожный просвет.

Упомянутый бразильский Duster с обновлением обзавёлся турбомотором объёмом 1,3 литра, который устанавливается и на «Аркану». Этот силовой агрегат прочат и Duster для России.

Новинку не в первый раз замечают в России. В начале августа обновлённый Duster на московских номерах уже проходил дорожные испытания на одной из загородных трасс.

Актуальный Renault Duster доступен на рынке с бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 лошадиные силы соответственно, а также с 1,5-литровым дизелем (109 сил). Привод – передний либо полный, коробка передач – 5-, 6-ступенчатая механическая либо четырёхдиапазонный «автомат». Цены варьируются от 840 тысяч до 1,23 миллиона рублей.

Источник: AvtoVAZ News