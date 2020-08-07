На дороге сфотографировали новый Renault Duster для России

Слухи о скором появлении нового Duster в России ходят уже несколько месяцев. По одним данным, компания была вынуждена сдвинуть запуск производства модели на московском заводе «Рено Россия» с августа 2020 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Однако в Renault эту информацию не подтвердили, подчеркнув, что Duster встанет на конвейер вовремя, но не в последний месяц лета.

По предварительным данным, новый Duster будет повторять версию для бразильского рынка, показанный в начале года. Внешнее её можно отличить по квадратным задним фонарям (они заметны и на российском прототипе), бамперам и салону, как у Arkana. В Бразилии модель доступна с 1,6-литровым атмосферным двигателем либо турбомотором объёмом 1,3 литра.