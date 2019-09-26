Новый Audi RS Q3 получил двигатель от купе TT RS

Главное техническое новшество Audi RS Q3 — модернизированный двигатель 2.5 TFSI, доставшийся кроссоверу от купе TT RS. Турбомотор на 26 килограммов легче предшественника, укомплектован алюминиевым картером (минус 18 килограммов), полым распределительным валом и алюминиевыми поршнями с внутренними каналами для масла. Отдача — 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне оборотов 1950-5850.
Коробка — семиступенчатый «робот» S Tronic; привод — полный quattro с многодисковой муфтой подключения задней оси. Системы выбора режимов движения предлагает пять или шесть ездовых профилей (зависит от выбранного оснащения), в том числе два RS. С нуля до «сотни» RS Q3 разгонятся за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час, хотя за доплату ограничитель можно сдвинуть к 280 километрам в час.
По умолчанию кроссоверы оснащаются заниженной на 10 миллиметров RS-подвеской. Адаптивные амортизаторы DCC доступны за доплату, как и тормозная система с передними углерод-керамическими дисками и алюминиевыми моноблочными суппортами. Рулевое управление с прогрессивными характеристиками входит в стандартное оснащение.
«В базе» у Audi RS Q3 также есть светодиодные фары и фонари, виртуальные приборы, спортивные сиденья с комбинированное отделкой кожей и алькантарой. В качестве опции предлагаются два стайлинг-пакета интерьера.
На европейском рынке RS Q3 и RS Q3 Sportback начнут продавать в октябре. Цена — 63 500 (4,5 миллиона рублей) и 65 000 евро (4,6 миллиона рублей) соответственно.