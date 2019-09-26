Новый Audi RS Q3 получил двигатель от купе TT RS

«В базе» у Audi RS Q3 также есть светодиодные фары и фонари, виртуальные приборы, спортивные сиденья с комбинированное отделкой кожей и алькантарой. В качестве опции предлагаются два стайлинг-пакета интерьера.

На европейском рынке RS Q3 и RS Q3 Sportback начнут продавать в октябре. Цена — 63 500 (4,5 миллиона рублей) и 65 000 евро (4,6 миллиона рублей) соответственно.