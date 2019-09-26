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11:00

Новый Audi RS Q3 получил двигатель от купе TT RS

Представлены «заряженные» кроссоверы с модернизированным 2.5 TFSI

Компания Audi представила сразу две модификации нового «заряженного» кроссовера RS Q3: со стандартным кузовом и в купеобразной версии Sportback. Отныне модель оснащается модернизированным двигателем 2.5 TFSI, а в качестве опции для неё доступна спортивная RS-подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами.

Главное техническое новшество Audi RS Q3 — модернизированный двигатель 2.5 TFSI, доставшийся кроссоверу от купе TT RS. Турбомотор на 26 килограммов легче предшественника, укомплектован алюминиевым картером (минус 18 килограммов), полым распределительным валом и алюминиевыми поршнями с внутренними каналами для масла. Отдача — 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне оборотов 1950-5850.

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Коробка — семиступенчатый «робот» S Tronic; привод — полный quattro с многодисковой муфтой подключения задней оси. Системы выбора режимов движения предлагает пять или шесть ездовых профилей (зависит от выбранного оснащения), в том числе два RS. С нуля до «сотни» RS Q3 разгонятся за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час, хотя за доплату ограничитель можно сдвинуть к 280 километрам в час.

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По умолчанию кроссоверы оснащаются заниженной на 10 миллиметров RS-подвеской. Адаптивные амортизаторы DCC доступны за доплату, как и тормозная система с передними углерод-керамическими дисками и алюминиевыми моноблочными суппортами. Рулевое управление с прогрессивными характеристиками входит в стандартное оснащение.

«В базе» у Audi RS Q3 также есть светодиодные фары и фонари, виртуальные приборы, спортивные сиденья с комбинированное отделкой кожей и алькантарой. В качестве опции предлагаются два стайлинг-пакета интерьера.

На европейском рынке RS Q3 и RS Q3 Sportback начнут продавать в октябре. Цена — 63 500 (4,5 миллиона рублей) и 65 000 евро (4,6 миллиона рублей) соответственно.