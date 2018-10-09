Преемник Skoda Rapid: первое изображение

Новый хэтчбек станет первой моделью Skoda, построенной на удлиненном варианте платформы A0 MQB. Она же лежит в основе Volkswagen Polo, Seat Arona и Volkswagen T-Cross. По предварительной информации, вместе с выходом новой модели Skoda воскресит имя Felicia — такие машины выпускались чешской маркой с 1994 по 2001 год.
Линейка двигателей хэтчбека будет состоять из бензиновых турбодвигателей объемом 1,0 и 1,5 литра. Также возможно появление в гамме дизельное агрегата.
В начале сентября в Сети появились снимки живой машины. Того самого нового хэтчбека. Где они были сделаны и кем, не сообщалось. На фотографиях можно заметить сходство модели с прототипом Vision RS. Речь идет об оформлении фар, решетки радиатора и элементов переднего бампера.
Концепт-кар Skoda Vision RS, демонстрирующий дизайн новой модели, представили на автосалоне в Париже. Его оснастили гибридной силовой установкой на базе 150-сильного бензинового турбоагрегата 1.5. суммарной мощностью 245 лошадиных сил. «Сотню» такой автомобиль набирает за 7,1 секунды, а с 80 до 120 километров в час ускоряется за 8,9 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.