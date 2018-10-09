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12:04

Преемник Skoda Rapid: первое изображение

Skoda показала свой вариант хэтчбека гольф-класса

Компания Skoda показала первое изображение нового хэтчбека гольф-класса, который станет заменой модели Rapid Spaceback. Пятидверка с дизайном по мотивам концепт-кара Vision RS дебютирует до конца текущего года.

Новый хэтчбек станет первой моделью Skoda, построенной на удлиненном варианте платформы A0 MQB. Она же лежит в основе Volkswagen Polo, Seat Arona и Volkswagen T-Cross. По предварительной информации, вместе с выходом новой модели Skoda воскресит имя Felicia — такие машины выпускались чешской маркой с 1994 по 2001 год.

Линейка двигателей хэтчбека будет состоять из бензиновых турбодвигателей объемом 1,0 и 1,5 литра. Также возможно появление в гамме дизельное агрегата.

Фотография предполагаемого хэтчбека гольф-класса от Skoda

В начале сентября в Сети появились снимки живой машины. Того самого нового хэтчбека. Где они были сделаны и кем, не сообщалось. На фотографиях можно заметить сходство модели с прототипом Vision RS. Речь идет об оформлении фар, решетки радиатора и элементов переднего бампера.

Skoda Vision RS

Концепт-кар Skoda Vision RS, демонстрирующий дизайн новой модели, представили на автосалоне в Париже. Его оснастили гибридной силовой установкой на базе 150-сильного бензинового турбоагрегата 1.5. суммарной мощностью 245 лошадиных сил. «Сотню» такой автомобиль набирает за 7,1 секунды, а с 80 до 120 километров в час ускоряется за 8,9 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.

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