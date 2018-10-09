Преемник Skoda Rapid: первое изображение

Новый хэтчбек станет первой моделью Skoda, построенной на удлиненном варианте платформы A0 MQB. Она же лежит в основе Volkswagen Polo, Seat Arona и Volkswagen T-Cross. По предварительной информации, вместе с выходом новой модели Skoda воскресит имя Felicia — такие машины выпускались чешской маркой с 1994 по 2001 год.

Линейка двигателей хэтчбека будет состоять из бензиновых турбодвигателей объемом 1,0 и 1,5 литра. Также возможно появление в гамме дизельное агрегата.