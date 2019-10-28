Опубликованы первые фотографии нового кроссовера Toyota

С Rocky новинка разделила не только архитектуру DNGA (разновидности «тележки» GA-B для субкомпактов) и моторы, но и другие агрегаты. Рознит эти два автомобиля только оформление передней части. Например, у Toyota Raize большая трапециевидная радиаторная решетка и блоки противотуманок чуть другой формы, чем у Daihatsu Rocky. Габариты у обоих автомобилей одинаковые: в длину они достигают 3 995 миллиметров, в высоту 1 695 миллиметров, в ширину 1 620 миллиметров, а колесная база равна 2525 миллиметрам.