Для тех, кто занимается ремонтом своего внедорожника, пикапа или фургона возрастом с конца 1980-х до начала 2000-х, есть отличная новость: как сообщает издание GM Authority, концерн General Motors выпустил новый мотор V8 для старых моделей. Двигатель модели 350 (рабочий объём в кубических дюймах) прежде можно было приобрести только восстановленным на заводе, а теперь 5,7-литровый V8 доступен в состоянии нового мотора и на 100 процентов состоит из новых деталей и компонентов. На него действует стандартная гарантия в три года или 100 000 миль пробега.