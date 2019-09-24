Volkswagen раскрыл подробности о новой Jetta для России

Глобальная Jetta сменила поколение еще в начале прошлого года, однако до России седан доберется только к концу 2019 года. Модель «перебралась» на модульную архитектуру MQB, на которой построены Golf, Tiguan, Arteon и Teramont, а также увеличилась в габаритах по сравнению с предшественником.