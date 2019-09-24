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12:46

Volkswagen раскрыл подробности о новой Jetta для России

Новинку предложат с двумя силовыми установками на выбор

Компания Volkswagen анонсировала скорое появление седана Jetta нового, седьмого поколения на российском рынке. Модель предложат в двух модификациях и трех комплектациях.

Глобальная Jetta сменила поколение еще в начале прошлого года, однако до России седан доберется только к концу 2019 года. Модель «перебралась» на модульную архитектуру MQB, на которой построены Golf, Tiguan, Arteon и Teramont, а также увеличилась в габаритах по сравнению с предшественником.

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В России автомобиль будет комплектоваться моторами мощностью 110 и 150 лошадиных сил в сочетании с шестидиапазонным «автоматом». Причем новинку планируется ввозить в страну с предприятия в Мексике вместо того, чтобы организовать сборку на нижегородском заводе «Группы ГАЗ», где выпускали предыдущую Jetta.

Для российской Volkswagen Jetta предусмотрены 16- и 17-дюймовые диски, светодиодные фары и задние фонари (входят в базовый набор оснащения), а опционально можно будет заказать панорамную крышу. В списке доступного оборудования также указаны цифровая приборная панель, подсветка салона (доступно 10 цветов), навигационная система с 8-дюймовым экраном, подогрев руля и задних сидений, а также система бесключевого доступа и запуска двигателя. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.

Jetta текущего поколения была снята с конвейера нижегородского предприятия в мае 2018 года и с тех пор дилеры распродавали остатки автомобилей со складов. Седан комплектовался атмосферным мотором 1.6 MPI (110 сил) российской сборки.