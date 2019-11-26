В России скоро появится Volkswagen Jetta мексиканской сборки

То, что Volkswagen Jetta нового поколения не планируется собирать в России, как дореформенную модель, в компании подтвердили еще в сентябре. Тогда же сообщалось, что для «российского» седана предусмотрены 16- либо 17-дюймовые диски, светодиодные фары и задние фонари, цифровая приборная панель, навигационная система с 8-дюймовым экраном, подогрев руля и задних сидений, а также система бесключевого доступа и запуска двигателя. За доплату можно будет заказать панорамную крышу.