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12:45

В России скоро появится Volkswagen Jetta мексиканской сборки

Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства на импортный седан

Компания Volkswagen получила ОТТС на модель Jetta, которую производят в Мексике – этот документ необходим для реализации автомобилей в России. Уже известно, что в стране новинку предложат с двумя силовыми установками на выбор и в трех уровнях оснащения.

Глобальная Jetta седьмого поколения появилась еще в начале прошлого года, однако до России модель добралась только два года спустя. В основе нового седана лежит модульная платформа MQB, на которой также построены новый Golf, Tiguan, Arteon и Teramont, а на российском рынке Jetta будет комплектоваться моторами мощностью 110 и 150 лошадиных сил в сочетании с шестидиапазонным «автоматом».

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Габариты новой Jetta: длина — 4697 миллиметров, ширина — 1799 миллиметров (+21 миллиметр), высота — 1459 мм (+6 миллиметров), а колесная база — 2686 миллиметров (+35 миллиметров)

То, что Volkswagen Jetta нового поколения не планируется собирать в России, как дореформенную модель, в компании подтвердили еще в сентябре. Тогда же сообщалось, что для «российского» седана предусмотрены 16- либо 17-дюймовые диски, светодиодные фары и задние фонари, цифровая приборная панель, навигационная система с 8-дюймовым экраном, подогрев руля и задних сидений, а также система бесключевого доступа и запуска двигателя. За доплату можно будет заказать панорамную крышу.

Ожидается, что новая Jetta появится у дилеров в декабре, а цены будут объявлены ближе к старту продаж.

Источник: Росстандарт