Новая «трешка» BMW: стали известны рублевые цены

Новый седан BMW 3-Series можно заказать в модификации 320d или 330i. Дизельные машины могут быть с задним или полным приводом, бензиновые — только заднеприводными. По умолчанию седаны агрегатируются восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic. Разгон до «сотни» у базовых машин занимает 7,1 или 6,9 секунды (задний или полный привод), у топовой 330i — 5,8 секунды.