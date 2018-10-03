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12:48

Новая «трешка» BMW: стали известны рублевые цены

Модель появилась в конфигураторе официального сайта

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«Трешка» BMW седьмого поколения появилась в конфигураторе российского сайта марки. Модель предлагается с дизельным двигателем мощностью 190 сил (400 Нм), а также с 258-сильной бензиновой «турбочетверкой». Базовая версия седана стоит 2 580 000 рублей — на 190 тысяч рублей дороже машины предыдущего поколения.

Новый седан BMW 3-Series можно заказать в модификации 320d или 330i. Дизельные машины могут быть с задним или полным приводом, бензиновые — только заднеприводными. По умолчанию седаны агрегатируются восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic. Разгон до «сотни» у базовых машин занимает 7,1 или 6,9 секунды (задний или полный привод), у топовой 330i — 5,8 секунды.

Полноприводная 320d xDrive обойдется минимум в 2 720 000 рублей, 330i — 2 870 000 рублей. Цены на модель прошлого поколения начинаются от 1 940 000 рублей за версию 318i.

За 270 тысяч рублей «трешку» можно дооснастить пакетом M Sport Pure Launch. В его состав войдет электропривод крышки багажника, HiFi аудиосистема, лазерные фары с автоматическим управлением дальним светом, адаптивная подвеска M Sport. Пакет M Sport Pro Launch дополнительно предложит отделку салона натуральной кожей, парктроник, мультимедийный комплекс BMW Live Cockpit Professional. Цена — 590 000 рублей.

BMW 3-Series нового поколения дебютировал на автосалоне в Париже. Модель построили на платформе CLAR, которая лежит в основе новых X3 и седанов 7 серии, и оснастили амортизаторами с прогрессивными характеристиками демпфирования. Седан также можно укомплектовать M-подвеской с 10-миллиметровым занижением, другой эластокинематикой и более жесткими пружинами.

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