Новая «трешка» BMW: стали известны рублевые цены

Новый седан BMW 3-Series можно заказать в модификации 320d или 330i. Дизельные машины могут быть с задним или полным приводом, бензиновые — только заднеприводными. По умолчанию седаны агрегатируются восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic. Разгон до «сотни» у базовых машин занимает 7,1 или 6,9 секунды (задний или полный привод), у топовой 330i — 5,8 секунды.
Полноприводная 320d xDrive обойдется минимум в 2 720 000 рублей, 330i — 2 870 000 рублей. Цены на модель прошлого поколения начинаются от 1 940 000 рублей за версию 318i.
За 270 тысяч рублей «трешку» можно дооснастить пакетом M Sport Pure Launch. В его состав войдет электропривод крышки багажника, HiFi аудиосистема, лазерные фары с автоматическим управлением дальним светом, адаптивная подвеска M Sport. Пакет M Sport Pro Launch дополнительно предложит отделку салона натуральной кожей, парктроник, мультимедийный комплекс BMW Live Cockpit Professional. Цена — 590 000 рублей.
BMW 3-Series нового поколения дебютировал на автосалоне в Париже. Модель построили на платформе CLAR, которая лежит в основе новых X3 и седанов 7 серии, и оснастили амортизаторами с прогрессивными характеристиками демпфирования. Седан также можно укомплектовать M-подвеской с 10-миллиметровым занижением, другой эластокинематикой и более жесткими пружинами.