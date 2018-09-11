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12:14

Названы российские цены на новый Kia Cerato

Отечественным покупателям модель предложат в 10 комплектациях по цене от 1 049 900 рублей

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Компания Kia объявила российские цены на седан Cerato нового поколения. Отечественным покупателям модель предложат в 10 комплектациях по цене от 1 049 900 рублей. Машины предыдущего поколения продолжат выпускать в Калининграде под именем Cerato Classic.

Kia Cerato четвертного поколения дебютировал на детройтском автосалоне в январе текущего года. Седан увеличился в размерах, стало больше места над головой переднего и заднего пассажиров. Объем багажника увеличился на 20 литров и теперь составляет 502 литра.

При создании новой машины, дизайнеры искали вдохновение в фастбеке Kia Stinger. Облику «Серато» придали стремительности, а в салоне появились «авиационные» дефлекторы и элементы, подчеркивающие его просторность.

Цены на Kia Cerato нового поколения
КомплектацияЦена (рублей)
1.6 6MT Comfort1 049 900
1.6 6MT Luxe1 089 900
1.6 6AT Comfort1 089 900
1.6 6AT Luxe1 129 900
1.6 6AT Prestige1 199 900
2.0 6AT Comfort1 119 900
2.0 6AT Luxe1 159 900
2.0 6AT Prestige1 229 900
2.0 6AT Premium1 299 900
2.0 6AT Premium+1 359 900

Гамма двигатель нового Kia Cerato для России состоит из атмосферных двигателей объемом 1,6 и 2,0 литра. Их отдача составляет 128 (155 Нм) и 150 лошадиных сил (192 Нм момента) соответственно. Коробка — шестиступенчатая «механика» или «автомат». Предусмотрена также возможность менять ездовые режимы и переключаться между комфортными, экономичными и спортивными настройками управляющей электроники.

В список базового оснащения Kia Cerato нового поколения входит мультимедийная система с поддержкой Bluetooth и USB-портом, боковые зеркала с электроприводом, система контроля давления в шинах, кондиционер.

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В старших комплектациях седан комплектуется «мультимедийкой» с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодными фарами, виртуальной приборной панелью, системой мониторинга слепых зон, беспроводной зарядкой для смартфонов. Машины в топовом исполнении Premium+ оснащены кожаными передними сиденьями с электрорегулировками в 10 направлениях.

Продажи нового Kia Cerato на российском рынке начнутся в следующем месяце.

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