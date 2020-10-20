Honda на три года ускорила отказ от ДВС

Первыми с европейского рынка исчезнут дизели. По данным издания, поставки моделей Honda на «тяжёлом» топливе британским дилерам уже прекращены, а последние экземпляры будут распроданы в ближайшие недели. Honda стала крупнейшим автопроизводителем в Великобритании, который планирует полностью перейти на «зелёные» силовые установки в течение ближайших двух лет.

Решение Honda заблаговременно избавить европейский модельный ряд от традиционных ДВС продиктовано готовящимися запретами. Уже через 10 лет Великобритания, Германия, Ирландия и Нидерланды планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных машин, а в 2040 к списку присоединится Франция, сообщает The Guardian. Раньше всех запрет введут в Норвегии – в 2025 году.