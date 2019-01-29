Компания Renault приоткрыла детали внешности нового Clio

Новый «Клио», который построят на модульной платформе, получит восемь вариантов оформления салона и восемь цветов атмосферной подсветки, мультимедийную систему с 9,3-дюймовым экраном, 10-дюймовую электронную приборку и беспроводную зарядку для смартфона.