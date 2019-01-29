Компания Renault приоткрыла детали внешности нового Clio

Передняя часть кузова «пятого» Clio почти полностью рассекречена на кадрах с шеф-дизайнером компании Renault Лоренсом ван ден Акером. Также в начале ролика можно увидеть крупный план фары и задний фонарь.
Внешний вид хэтчбека подтверждает то, что появившиеся ранее фотографии масштабной модельки, действительно показывают настоящий дизайн автомобиля и являются правдой.
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Новый «Клио», который построят на модульной платформе, получит восемь вариантов оформления салона и восемь цветов атмосферной подсветки, мультимедийную систему с 9,3-дюймовым экраном, 10-дюймовую электронную приборку и беспроводную зарядку для смартфона.
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Публичный дебют модели состоится на мартовском моторшоу в Женеве.