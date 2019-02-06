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17:26

Новая Toyota Corolla для России: первая информация

Седан будет доступен только с одним мотором

Компания Toyota распространила первую информацию о российском варианте седана Corolla нового поколения. На нашем рынке модель будет предлагаться с одной силовой установкой.
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Новая «Королла» построена на основе модульной архитектуры TNGA, уже используемой для Camry и «Приуса». Спереди используются стойки McPherson, а сзади – независимая многорычажка. Седан будет оснащаться 122-сильным (153 Нм) бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, который может работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

В оснащение четырехдверки войдет двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном, подогрев передних и задних сидений, обогрев руля и зоны покоя дворников, дополнительный отопитель салона, бачок стеклоомывателя увеличенного объема, камера заднего вида, системы слежения за мертвыми зонами и помощи при выезде с парковки задним ходом.

Также модель получит комплекс безопасности Safety Sense 2.0, в состав которого включен адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе движения и считывания дорожных знаков.

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Автомобили для российского рынка собирают в Турции. Их выпуск начался в январе этого года. Ожидается, что до дилеров новая «Королла» доберется весной.

Сейчас «Королла» в России предлагается с моторами мощностью 99, 122 и 140 сил. Цены на седан начинаются от 1 030 000 рублей. Сколько будет стоить машина нового поколения, пока не сообщается.

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