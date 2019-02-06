Новая Toyota Corolla для России: первая информация

Автомобили для российского рынка собирают в Турции. Их выпуск начался в январе этого года. Ожидается, что до дилеров новая «Королла» доберется весной.

Сейчас «Королла» в России предлагается с моторами мощностью 99, 122 и 140 сил. Цены на седан начинаются от 1 030 000 рублей. Сколько будет стоить машина нового поколения, пока не сообщается.