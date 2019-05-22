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13:44

Раскрыта внешность нового Opel Corsa

В Сети опубликованы официальные фотографии хэтчбека

В Сети появились официальные фотографии нового Opel Corsa. Хэтчбек пятого поколения делит платформу с Peugeot 208 и впервые будет доступен в версии eCorsa c полностью электрической силовой установкой.

Новинка, публичная премьера которой состоится в ближайшее время, построена на платформе CMP (Common Modular Platform). Эта «тележка» разработана PSA Peugeot Citroen и использовалась для постройки Peugeot 208. Известно, что переход на новую архитектуру позволил сделать хэтчбек на 108 килограммов легче предшественника — самая легкая версия «Корсы» будет весить меньше тонны.

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По предварительной информации, первым в продажу поступит электрическая eCorsa. Такая машина сможет проезжать без подзарядки до 340 километров. Следом за ней на рынок выйдут модификации с бензиновыми и дизельными двигателями. В список доступного оборудования модели войдут матричные светодиодные фары IntelliLux, которыми уже комплектуются Astra и Insignia.

Продажи нового Opel Corsa в Европе начнутся летом этого года. Первые поставки клиентам запланированы на осень.

Источник: Autocar
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