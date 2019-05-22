Раскрыта внешность нового Opel Corsa

По предварительной информации, первым в продажу поступит электрическая eCorsa. Такая машина сможет проезжать без подзарядки до 340 километров. Следом за ней на рынок выйдут модификации с бензиновыми и дизельными двигателями. В список доступного оборудования модели войдут матричные светодиодные фары IntelliLux, которыми уже комплектуются Astra и Insignia.