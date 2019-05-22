Раскрыта внешность нового Opel Corsa

Новинка, публичная премьера которой состоится в ближайшее время, построена на платформе CMP (Common Modular Platform). Эта «тележка» разработана PSA Peugeot Citroen и использовалась для постройки Peugeot 208. Известно, что переход на новую архитектуру позволил сделать хэтчбек на 108 килограммов легче предшественника — самая легкая версия «Корсы» будет весить меньше тонны.
По предварительной информации, первым в продажу поступит электрическая eCorsa. Такая машина сможет проезжать без подзарядки до 340 километров. Следом за ней на рынок выйдут модификации с бензиновыми и дизельными двигателями. В список доступного оборудования модели войдут матричные светодиодные фары IntelliLux, которыми уже комплектуются Astra и Insignia.
Продажи нового Opel Corsa в Европе начнутся летом этого года. Первые поставки клиентам запланированы на осень.