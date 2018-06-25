Datsun сделает для России машину «для активного отдыха»

Компания Datsun анонсировала новую модель для России. Пока опубликован только тизер этого автомобиля – никакой информации о нем нет.

Производитель также распространил слоган модели: «Больше, чем просто хэтчбек. Ярче, чем автомобиль для города». Компания уверяет, что это будет машина «для активного отдыха, созданная на основе предпочтений российских автолюбителей».

Не исключено, что Datsun может представить для российского рынка вседорожный вариант, например, хэтчбека mi-DO.

Помимо этого, в линейке марки ранее появилась модель Cross – пятидверка с защитным пластиковым обвесом кузова и усиленной защитой днища. Автомобиль получил 68-сильный атмосферник 1.2, который может работать в паре с «механикой» или вариатором. Datsun Cross изначально был разработан для индонезийского рынка.

Datsun Cross

Сейчас российская линейка Datsun состоит из хэтчбека mi-DO и седана on-DO. Машины предлагаются с 1,6-литровыми моторами мощностью 87 и 106 сил, которые способны агрегатироваться с МКП или четырехступенчатым «автоматом». Цены на пятидверку начинаются от 517 тысяч рублей, а на четырехдверку – от 444 тысяч рублей.