Ford готовит к премьере экстремальный вариант суперкара GT

Детальной информации о новинке пока нет. Однако судя по огромному антикрылу и воздухозаборнику на крыше, которые можно разглядеть на фотографии, это будет либо гоночная модификация Ford GT, либо экстремальный дорожный вариант.

В апреле этого американский производитель объявил, что сворачивает заводские гоночные программы с участием суперкара GT, но готов оставить эти машины в автоспорте за счет поддержки клиентских команд.