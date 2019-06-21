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15:06

Ford готовит к премьере экстремальный вариант суперкара GT

Компания опубликовала первый тизер новой версии модели

Компания Ford распространила первое изображение-тизер новой модификации суперкара GT. Премьера автомобиля состоится 4 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде.
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Детальной информации о новинке пока нет. Однако судя по огромному антикрылу и воздухозаборнику на крыше, которые можно разглядеть на фотографии, это будет либо гоночная модификация Ford GT, либо экстремальный дорожный вариант.

В апреле этого американский производитель объявил, что сворачивает заводские гоночные программы с участием суперкара GT, но готов оставить эти машины в автоспорте за счет поддержки клиентских команд.

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Модель GT была спроектирована и запущена в мелкую серию для участия в спортивных программах. Главными особенностями купе стал углепластиковый монокок, турбомотор Ecoboost V6 3.5 и сложная аэродинамика.

Изначально предполагалось, что марка в течение четырех лет будет выпускать лишь по 250 GT ежегодного. В 2018-м Ford изменил свое решение: выпуск автомобилей продлили до 2022 года. В результате всего соберут 1350 машин вместо изначально планировавшейся тысячи.

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