Ford готовит к премьере экстремальный вариант суперкара GT

Детальной информации о новинке пока нет. Однако судя по огромному антикрылу и воздухозаборнику на крыше, которые можно разглядеть на фотографии, это будет либо гоночная модификация Ford GT, либо экстремальный дорожный вариант.
В апреле этого американский производитель объявил, что сворачивает заводские гоночные программы с участием суперкара GT, но готов оставить эти машины в автоспорте за счет поддержки клиентских команд.
Модель GT была спроектирована и запущена в мелкую серию для участия в спортивных программах. Главными особенностями купе стал углепластиковый монокок, турбомотор Ecoboost V6 3.5 и сложная аэродинамика.
Изначально предполагалось, что марка в течение четырех лет будет выпускать лишь по 250 GT ежегодного. В 2018-м Ford изменил свое решение: выпуск автомобилей продлили до 2022 года. В результате всего соберут 1350 машин вместо изначально планировавшейся тысячи.