Объявлена дата появления в России нового кроссовера GAC

На сегодняшний день бренд GAC представлен двумя моделями – внедорожником GS8 и минивэном GN8. Первый поступил в продажу в декабре прошлого года и укомплектован бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. Переднеприводная модификация стоит от 1 998 000 рублей, а полноприводная – от 2 398 000 рублей.

Минивэн GN8 появился у дилеров этим летом, цены начинаются от 2,7 миллиона рублей. Новинка призвана составить конкуренцию Toyota Alphard и Volkswagen Multivan.