Раскрыта внешность новой Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» опубликовала первые изображения обновленного седана Lada Granta. Премьера машины состоится на Московском автосалоне, который откроется в конце августа.

Дизайн «Гранты» выполнен в фирменном «Х-стиле», впервые показанном на «Весте». У модели полностью поменялось оформление передней части кузова: появились иные фары головного света, большая решетка радиатора с увеличенным логотипом марки и новый бампер. В корпуса зеркал заднего вида теперь встроены повторители поворотников.

На боковинах кузова не появились «Х-образные» выштамповки, как «Весте». Однако сзади сразу становится заметно изменившееся расположение номерного знака – он переехал с нижней части бампера на крышку багажника. Также доработан сам бампер и фонари. Все это, как говорят в компании, помогло уменьшить «визуальный вес» задней части кузова.

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Детальной информации о технической начинке обновленной «Гранты» пока нет. Сейчас модель предлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. На «заряженную» модификацию Sport устанавливается 114-сильный двигатель. Агрегаты могут работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».

Цены на нынешнюю «Гранту» в кузове «седан» начинаются от 409,9 тысячи рублей. «Спортивный» вариант обойдется в 554,9 тысячи рублей.

В 2021 году, как ожидается, появится Lada Granta нового поколения. Она будет построена на модернизированной платформе B0, используемой для «Логана».