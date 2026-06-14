Lada Granta

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В продаже появился катафалк на базе Lada Granta за 2,8 млн рублей
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Что ломается в Datsun mi-DO: главные риски при покупке подержанного хетчбэка
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Названы актуальные цены «Лада»: за сколько купить «Весту», «Гранту» и «Ниву»
Новости
Золотая середина: эксперт сравнил Lada Iskra с Granta и Vesta
24 мая 2025, 23:59
АвтоВАЗ показал Lada Granta с новым типом кузова: «живые» фото
«Бюджетник» с приставкой Cross скоро будет не только универсалом
19 мая 2025, 14:50
Раскрыты сроки появления Lada Granta с увеличенным дорожным просветом
Уже в ближайшие месяцы семейство Granta пополнится приподнятым лифтбеком
16 мая 2025, 15:23
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Granta для начинающих водителей
Такие Гранты закупают автошколы для практического обучения начинающих водителей
14 мая 2025, 15:45
НАМИ ответил, почему локализация Lada Granta гораздо меньше заявленной
Ведущий институт автомобилестроения объяснил расхождение в параметрах
14 мая 2025, 11:28
Lada Granta получила версию с увеличенным дорожным просветом
Новое исполнение лифтбека назвали Lada Granta Active Cross
12 мая 2025, 14:11
АвтоВАЗ не подтвердил перенос производства Lada Granta
Выпуск самой популярной модели в стране продолжится без изменений
2 мая 2025, 20:40
АвтоВАЗ раскрыл цены максимально оснащенных Lada Granta
У российского бестселлера пересмотрели комплектации
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