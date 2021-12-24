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Стали известны автомобили с наибольшим количеством российских деталей
Минпромторг оценил степень локализации производства популярных машин в России
Новости
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta — опций меньше, чем в 2011-м
Новости
АвтоВАЗ остановил сборку Lada Granta
Новости
Нынешнее поколение Lada Granta станет последним
7 февраля, 15:06
АвтоВАЗу снова не хватает деталей для сборки Lada Granta
Линия по выпуску Гранты переведена на односменный график работы
АвтоВАЗ будет приостанавливать сборку Lada Granta и Niva каждую неделю
Проблемы с поставками комплектующих пока сохраняются и в новом году
18 января, 9:57
Новости
Мария Руцкая
17 января, 9:42
АвтоВАЗ остановил сборку Lada Granta. Завод не выпустит почти тысячу машин
Неделя началась с нового простоя на тольяттинской площадке, причем речь идет о днях, а не об отдельных сменах
24 декабря 2021, 11:52
АвтоВАЗ переносит сборку Lada Granta ради новинки
На линии, где в настоящее время производится Гранта, наладят выпуск модели B-класса в кузове седан и универсал
13 декабря 2021, 10:29
АвтоВАЗ начал рабочую неделю с приостановки сборки Lada Granta
Простой введен на два дня — 13 и 14 декабря
8 декабря 2021, 9:27
АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta
Линия заработала в полную силу после двухдневного простоя
6 декабря 2021, 11:16
Сборка Lada Granta приостановлена из-за нехватки комплектующих
Простой на АвтоВАЗе введен на два дня, 6 и 7 декабря
4 декабря 2021, 23:23
АвтоВАЗ объяснил, почему Granta нельзя называть бюджетным автомобилем
Считать Lada Granta «бюджетником» недопустимо, и вот почему
2 декабря 2021, 12:58
Видео: посмотрите на грузовую Lada Granta с краном
Высота стрелы составляет 1,2-1,8 метра, а грузоподъемность крана — до 1 тонны
Lada Granta исполнилось 10 лет
Эта модель до сих пор остается самым доступным автомобилем в России
29 ноября 2021, 13:16
Новости
Анастасия Мельник
26 ноября 2021, 10:17
Стало известно, сколько дней в ноябре АвтоВАЗ выпускал Lada Granta
Линия сборки Granta завершит месяц четырехдневным простоем
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