Компания зарегистрировала имя будущей модели в патентном ведомстве

Пульс

Стало известно название трехместного гиперкара McLaren

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13 марта 2018

Новый гиперкар компании McLaren будет называться просто «GT». Это имя производитель зарегистрировал в патентных ведомствах США и Великобритании.

[Почему трудно купить суперкар, даже если на него есть деньги](https://motor.ru/stories/buysupercar.htm)

Почему трудно купить суперкар, даже если на него есть деньги

Ранее новая модель «Макларена» была известна под внутрикорпоративным индексом BP23, при этом в официальных сообщениях производитель называет машину Hyper GT, уточняя, что имя товарного автомобиля будет объявлено позднее.

Новый гиперкар должен стать самым быстрым, роскошным и экстремальным автомобилем марки. Модель получит гибридную силовую установку мощностью около 1000 лошадиных сил и трехместный салон с водительским креслом, расположенным посередине. Машина сможет разгоняться до 391 километра в час.

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Премьера новинки состоится до конца текущего года.

Всего будет выпущено 106 экземпляров McLaren GT. Все машины уже проданы. Стоимость каждой составляет 1,6 миллиона фунтов стерлингов (125,7 миллиона рублей по текущему курсу).

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