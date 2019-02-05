Mazda готовит к дебюту новый кроссовер

По словам представителей японской марки, кроссовер станет второй моделью после «трешки» нового поколения, которая получит дизайн в обновленной стилистике Kodo и модернизированные моторы SkyActiv.

Новая Mazda3 комплектуется двухлитровым бензиновым двигателем SkyActiv-X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизелях, высокой степенью сжатия 15:1 и приводным нагнетателем. В компании утверждают, что такой агрегат намного экономичнее обычных атмосферных моторов семейства Skyactiv-G. Вероятно, такая же «четверка» достанется и будущему кроссоверу.