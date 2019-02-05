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14:20

Mazda готовит к дебюту новый кроссовер

Премьера модели состоится в марте

Компания Mazda опубликовала тизер нового компактного кроссовера, имя которого пока не раскрывается. Мировая премьера модели состоится на мартовском моторшоу в Женеве.

Автомобиль прилагается: как создавали новую Mazda3

По словам представителей японской марки, кроссовер станет второй моделью после «трешки» нового поколения, которая получит дизайн в обновленной стилистике Kodo и модернизированные моторы SkyActiv.

Новая Mazda3 комплектуется двухлитровым бензиновым двигателем SkyActiv-X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизелях, высокой степенью сжатия 15:1 и приводным нагнетателем. В компании утверждают, что такой агрегат намного экономичнее обычных атмосферных моторов семейства Skyactiv-G. Вероятно, такая же «четверка» достанется и будущему кроссоверу.

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Предполагается, что вседорожник займет в линейке место на ступеньку выше CX-3. Такой автомобиль мог был получить имя CX-4, но оно уже используется для купеообразного кроссовера, продающегося на рынке Китая.

Другой информации о новинке пока нет.

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