Компания MINI рассказала о новых моделях

Цель таких перемен – сохранить конкурентоспособность на стремительно «зеленеющем» авторынке и в конечном итоге стать полностью электрифицированным брендом. Однако в ближайшем будущем марка не планирует полностью отказываться от ДВС.

По словам главы компании Бернда Кёрбера, план разработки нового поколения MINI готов на 80 процентов. Первая из трех ключевых моделей марки увидит свет в 2023 году – это будет маленький трехдверный хэтчбек, который предложат с полностью электрической установкой и с бензиновыми моторами. О возможном возвращении разросшегося с годами «Купера» к классическим габаритам Кёрбер говорил еще в прошлом году. По его словам, он хотел бы сделать хэтчбек «настолько маленьким, насколько это вообще возможно».