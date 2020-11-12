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Компания MINI рассказала о новых моделях

Марка радикально изменит модельный ряд и избавится от гибридов

Неофициальный рендер хэтчбека MINI © Avarvarii / Autoexpress
Мария Евдокимова
Компания MINI собирается радикально изменить модельный ряд, сообщает AutoЕxpress. Место MINI Cooper в нем займет новый компактный хэтчбек, Countryman вырастет в габаритах, а ниша между ними достанется электрокроссоверу. В то же время марка может отказаться от непопулярных моделей Convertible и Clubman и уберет из линейки подключаемые гибриды.

Цель таких перемен – сохранить конкурентоспособность на стремительно «зеленеющем» авторынке и в конечном итоге стать полностью электрифицированным брендом. Однако в ближайшем будущем марка не планирует полностью отказываться от ДВС.

По словам главы компании Бернда Кёрбера, план разработки нового поколения MINI готов на 80 процентов. Первая из трех ключевых моделей марки увидит свет в 2023 году – это будет маленький трехдверный хэтчбек, который предложат с полностью электрической установкой и с бензиновыми моторами. О возможном возвращении разросшегося с годами «Купера» к классическим габаритам Кёрбер говорил еще в прошлом году. По его словам, он хотел бы сделать хэтчбек «настолько маленьким, насколько это вообще возможно».

Неофициальный рендер электрокроссовера MINI

Avarvarii / Autoexpress

Электрическая версия модели станет глобальной и встанет на конвейер совместного предприятия MINI и Great Wall в Китае. Бензиновая получит те же размеры и характерный для марки дизайн, но будет собираться на заводе в Оксфорде на платформе BMW.

За трехдверным хэтчбеком последует абсолютно новая модель – кроссовер с безальтернативной электрической силовой установкой. Появление модели, с которой MINI вступит в набирающий популярность сегмент «зеленых» кроссоверов, запланировано на 2024 год. Базой для новинки станет та же платформа Great Wall, что и для хэтчбека. Сборку наладят в Китае.

Рендер нового Countryman

Avarvarii / Autoexpress

Рассекречена внешность обновлённого MINI Cooper S

Countryman, который является самой большим автомобилем MINI, в новом поколении еще сильнее разрастется в габаритах. По словам Кёрбера, Countryman приблизится к размерам BMW X1 с 4,4-метровым кузовом, но сохранит «пропорции MINI». Актуальная «пятидверка» достигает в длину 4299 миллиметров.

В моторную гамму нового «Кантримэна» также войдут полностью «зеленые» установки и бензиновые двигатели, однако, в отличие от хэтчбека, у модели будет единая база BMW. Гибридные версии будут исключены из палитры – по мнению Кёрбера, они не смогут соперничать с электрокарами с запасом хода более 400 километров.

Судьба Clubman и Convertible пока не решена, однако глава марки надеется, что удастся продлить жизнь «важной для бренда» открытой модели хотя бы на еще одно поколение. В августе сообщалось, что «двухдверка» может покинуть конвейер в 2024 году спустя почти 20 лет производства. Причина – в плохих показателях продаж: в прошлом году MINI удалось продать чуть более четырех тысяч кабриолетов в США. Это на 25 процентов меньше, чем годом ранее.

Источник: Autoexpress