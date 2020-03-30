Новый Mitsubishi Pajero лишится рамы и сможет заряжаться от розетки

Вероятно, новый Pajero оснастят турбированным V6 объемом 3.0 литра, которому будут ассистировать 90-сильный генератор и два электромотора, по одному над передней и задней осью. Схема силовой установки идентична используемой на подзаряжаемом гибриде Outlander PHEV, а общая мощность достигнет 340 лошадиных сил.

«Розеточный» Outlander нынешнего поколения комплектуется батареей емкостью 13,8 киловатт-часа и может проезжать на электротяге до 65 километров — похожие показатели автономности можно ожидать и от Pajero. Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero получит 8-ступенчатый «автомат» и превратится в полноразмерный кроссовер.