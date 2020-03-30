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14:30

Новый Mitsubishi Pajero лишится рамы и сможет заряжаться от розетки

Журналисты узнали подробности о японского внедорожнике нового поколения

© Mitsubishi Concept GC-PHEV '2013
Сергей Ильин
Компания Mitsubishi Motors определилась с концепцией нового Pajero. По сообщению сайта Autohome, возрожденный внедорожник не сохранит рамную архитектуру, «унаследует» гибридную надстройку у Outlander PHEV и может заряжаться от розетки, а его экстерьер будет разработан по мотивам прототипа GC-PHEV образца 2013 года.

Вероятно, новый Pajero оснастят турбированным V6 объемом 3.0 литра, которому будут ассистировать 90-сильный генератор и два электромотора, по одному над передней и задней осью. Схема силовой установки идентична используемой на подзаряжаемом гибриде Outlander PHEV, а общая мощность достигнет 340 лошадиных сил.

«Розеточный» Outlander нынешнего поколения комплектуется батареей емкостью 13,8 киловатт-часа и может проезжать на электротяге до 65 километров — похожие показатели автономности можно ожидать и от Pajero. Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero получит 8-ступенчатый «автомат» и превратится в полноразмерный кроссовер.

Китайские СМИ прогнозируют премьеру возрожденного Pajero в конце 2021 года и начало продаж в первом квартале 2022-го. Ранее австралийские журналисты выяснили, что новинка может быть спроектирована на общей платформе с Nissan Patrol.

Актуальное поколение Pajero выпускается с 2006 года, спрос на модель падает, и во многих странах Mitsubishi свернула продажи внедорожника. В Россию последнюю партию рамных Pajero привезли в ноябре 2019 года. Внедорожники до сих пор есть у дилеров, а цена на модель стартует с 2 миллионов 819 тысяч рублей.

Источник: Autohome.com.cn