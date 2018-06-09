Компания Porsche раскрыла имя новой модели

Компания Porsche огласила имя новой модели. Серийный вариант концепта Mission E будет называться Taycan. По словам руководителя немецкой марки Оливера Блюме, это можно перевести так – «полная жизни молодая лошадь». На тизере также можно увидеть силуэт и LED-светотехнику автомобиля.

Новинка будет оснащаться двумя электромоторами суммарной мощностью более 600 лошадиных сил, которые позволят автомобилю набирать первую «сотню» менее чем за 3,5 секунды. Двухсот километров в час такая машина достигнет за 12 секунд.

Запас хода Porsche Taycan составит около 500 километров. С помощью специальной быстрой зарядки батарею Mission E можно будет зарядить до 80 процентов за 15 минут.

Ранее производитель опубликовал фотографии сборки предсерийных экземпляров Taycan, на которых можно разглядеть отдельные элементы модели, например, фары головного света. Также марка выпустила мобильное приложение с дополненной реальностью. Оно позволяет изучить внутреннее устройство концепта Mission E, и встроить виртуальную копию электрокара в окружающее пространство.

Прототип Porsche Mission E дебютировал в 2015 году. На запуск модели в серию потратят 700 миллионов евро. Выпуск электромобиля начнется к 2020 году.