Марка сообщила название серийного варианта электрокара Mission E

Пульс

Компания Porsche раскрыла имя новой модели

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9 июня 2018

Компания Porsche огласила имя новой модели. Серийный вариант концепта Mission E будет называться Taycan. По словам руководителя немецкой марки Оливера Блюме, это можно перевести так – «полная жизни молодая лошадь». На тизере также можно увидеть силуэт и LED-светотехнику автомобиля.

[Миссия «Электрификация»: фотографии электрического Porsche Mission E](https://motor.ru/articles/missione.htm)

Миссия «Электрификация»: фотографии электрического Porsche Mission E

Новинка будет оснащаться двумя электромоторами суммарной мощностью более 600 лошадиных сил, которые позволят автомобилю набирать первую «сотню» менее чем за 3,5 секунды. Двухсот километров в час такая машина достигнет за 12 секунд.

Запас хода Porsche Taycan составит около 500 километров. С помощью специальной быстрой зарядки батарею Mission E можно будет зарядить до 80 процентов за 15 минут.

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Ранее производитель опубликовал фотографии сборки предсерийных экземпляров Taycan, на которых можно разглядеть отдельные элементы модели, например, фары головного света. Также марка выпустила мобильное приложение с дополненной реальностью. Оно позволяет изучить внутреннее устройство концепта Mission E, и встроить виртуальную копию электрокара в окружающее пространство.

Прототип Porsche Mission E дебютировал в 2015 году. На запуск модели в серию потратят 700 миллионов евро. Выпуск электромобиля начнется к 2020 году.

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