МВД утвердило новый порядок сдачи экзамена на водительские права

Традиционная «площадка», которая проводилась на закрытых территориях, с 1 апреля будет отменена. На смену ей придет единый практический экзамен в городе, который включает в себя основные упражнения из отмененного этапа. В их числе – старт движения на подъеме, заезд задним ходом в бокс, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве. «Змейка» в новый экзамен не войдет.

Кандидатам также придется продемонстрировать умение разгоняться и тормозить, проезжать перекрестки со светофорами и пешеходные переходы. При этом в МВД все же допускают использование закрытых площадок – к примеру, если нет возможности провести экзамен на улицах с малоинтенсивным движением.

Еще одним важным изменением станет отмена публикации учебных маршрутов: кандидатам на получение прав будут раскрывать только примерную зону. На экзамен отводится полчаса, но при необходимости инспектор сможет его продлить.

Кроме этого, новый регламент предусматривает возможность обжаловать результаты экзамена. При этом сделать это может и сам экзаменатор, а комиссия отменит результат теста, если выявит подделку документов кандидата.