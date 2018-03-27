«Тойота» показала лицо нового RAV4

Компания Toyota опубликовала новый тизер кроссовера RAV4 следующего поколения. На ролике видна передняя часть машины: головная оптика, решетка радиатора и часть переднего бампера.

Премьера новинки состоится на моторшоу в Нью-Йорке. Подробной информации о кроссовере по-прежнему нет. Ранее компания Toyota уже публиковала тизер модель – в середине марта был продемонстрирован силуэт вседорожника пятого поколения.

Toyota RAV4 текущего поколения, последнее обновление которого состоялось в 2015 году, сейчас предлагается с бензиновыми моторами 2.0 и 2.5, которые разивают 146 и 180 лошадиных сил. Также для модели доступен 2,2-литровый дизель мощностью 150 сил.

В России Toyota RAV4 может комплектоваться мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто» и пакетом Adventure. Машины с ним отличаются защитными элементами на кузове и расширительными накладками на колесные арки, 18-дюймовыми дисками и шильдиками с названием версии.

Нынешний RAV4 стоит минимум 1,44 миллиона рублей.