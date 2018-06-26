Мировая премьера новинки состоится на Московском международном автосалоне

Пульс

Renault показала изображение нового кроссовера для России

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26 июня 2018

Компания Renault опубликовала первое изображение нового кроссовера для России. Эскиз размещен на российской странице марки в сети Facebook, где также указано, что мировая премьера модели состоится в текущем году на Московском международном автосалоне.

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По предварительной информации, кроссовер C-сегмента станет новой глобальной моделью бренда, а Россия — первой страной, где начнутся ее продажи. Подробности о кроссовере пока не сообщаются. Они будут анонсированы в рамках серии мероприятий, предшествующих запуску модели на рынке. Сборка вседорожника будет налажена на мощностях московского завода Renault.

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Новинку построят на платформе Global Access (B0), и она, вероятно, станет тем самым кросс-купе C-SUV, который французский производитель планирует также продавать в Китае, Бразилии и Южной Корее. Выпуск такой модели анонсировали в прошлом году в рамках презентации нового стратегического плана развития компании.

На сегодняшний день линейка кроссоверов Renault на российском рынке представлена Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Koleos. Новый вседорожник, вероятно, займет нишу между двумя последними моделями.

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Теги:
RenaultКроссоверы
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