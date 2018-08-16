Китайская марка Haval рассказала о новом кроссовере для России

Дизайн вседорожника выполнен в стилистке концепта HB-02, дебютировавшего в 2016 году. Как говорят в компании Haval, эта модель рассчитана на молодых покупателей в возрасте от 20 до 35 лет. Новинка будет предлагаться со 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,5 литра и двухлитровым агрегатом мощностью 190 лошадиных сил. Оба мотора станут работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Haval F7 также получит полный привод и систему выбора режимов движения.
В оснащение кроссовера войдут светодиодные матричные фары, 19-дюймовые диски, мультимедийная система с голосовым управлением и возможностью выхода в Сеть.
Стоимость новинки пока не уточняется. Сейчас в линейку бренда в России входят вседорожники H2 (от 1,1 миллиона рублей), H6 и H6 Coupe (от 1,69 и 1,49 миллиона рублей), а также рамный H9 (от 2,55 миллиона рублей).
Завод Haval в Тульской области будет запущен в первом квартале 2019 года.