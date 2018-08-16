Китайская марка Haval рассказала о новом кроссовере для России

Стоимость новинки пока не уточняется. Сейчас в линейку бренда в России входят вседорожники H2 (от 1,1 миллиона рублей), H6 и H6 Coupe (от 1,69 и 1,49 миллиона рублей), а также рамный H9 (от 2,55 миллиона рублей).

Завод Haval в Тульской области будет запущен в первом квартале 2019 года.