Компания Mitsubishi рассказала об обновленном L200 для России

Рестайлинговый пикап, дизайн которого выполнен в новом фирменном стиле Dynamic Shield, будет предлагаться с 2,4-литровым дизельным мотором. В зависимости от модификации он выдает 154 или 181 лошадиную силу. Агрегат может работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «автоматом» (до обновления у машины была пятиступенчатая трансмиссия).