Компания Mitsubishi рассказала об обновленном L200 для России

Рестайлинговый пикап, дизайн которого выполнен в новом фирменном стиле Dynamic Shield, будет предлагаться с 2,4-литровым дизельным мотором. В зависимости от модификации он выдает 154 или 181 лошадиную силу. Агрегат может работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «автоматом» (до обновления у машины была пятиступенчатая трансмиссия).
У модели по-прежнему осталось два типа полного привода: с жестким подключением передней оси (Easy Select), а также с межосевым дифференциалом, возможностью отключения передней оси и новым селектором выбора режимов движения (Super Select).
Помимо иного дизайна, у пикапа с 205 до 220 миллиметров увеличился дорожный просвет, на 15 миллиметров возросла глубина грузовой площадки (до 865 миллиметров), стали больше углы въезда и съезда (до 31 и 29 градусов соответственно), а в оснащение вошли светодиодные фары, обогрев руля и передних сидений, USB-порт для задних пассажиров, камера заднего вида и датчик дождя.
Точное описание комплектаций и цены объявят 21 февраля. Дорестайлинговый L200 стоит от 1,91 миллиона рублей.