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16:54

Компания Mitsubishi рассказала об обновленном L200 для России

Пикап получит дизель 2.4 и новый «автомат»

Компания Mitsubishi Motors распространила информацию об обновленном пикапе L200 для российского рынка. Продажи модели начнутся в марте.
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Рестайлинговый пикап, дизайн которого выполнен в новом фирменном стиле Dynamic Shield, будет предлагаться с 2,4-литровым дизельным мотором. В зависимости от модификации он выдает 154 или 181 лошадиную силу. Агрегат может работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «автоматом» (до обновления у машины была пятиступенчатая трансмиссия).

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У модели по-прежнему осталось два типа полного привода: с жестким подключением передней оси (Easy Select), а также с межосевым дифференциалом, возможностью отключения передней оси и новым селектором выбора режимов движения (Super Select).

Помимо иного дизайна, у пикапа с 205 до 220 миллиметров увеличился дорожный просвет, на 15 миллиметров возросла глубина грузовой площадки (до 865 миллиметров), стали больше углы въезда и съезда (до 31 и 29 градусов соответственно), а в оснащение вошли светодиодные фары, обогрев руля и передних сидений, USB-порт для задних пассажиров, камера заднего вида и датчик дождя.

Длительный тест Mitsubishi L200: часть первая и вторая

Точное описание комплектаций и цены объявят 21 февраля. Дорестайлинговый L200 стоит от 1,91 миллиона рублей.

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